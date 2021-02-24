Kahramanmaraş’ta hayvancılık gelişiyor

Kahramanmaraş’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri ile birlikte hayvancılığın üst düzeylere ulaşması amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında küçükbaş hayvan sayısı 1 milyon 200 bine ulaştı.

Türkiye’de hayvan üretiminde önemli bir komunda yer alan Kahramanmaraş’ta Ahir Dağı, Milcan, Koç Dağı ve Nacar yaylalarındaki meralarda küçük ve büyükbaş hayvanlar besleniyor. "Islah programı kapsamında 2 bin 400 küçükbaş hayvanın soy kütüğü kaydı tutulurken, koyun ve keçi başına 100 lira, soy kütüğünden doğan damızlık koç ve teke yetiştiricilerine koç ve teke başına ise 500 lira destekleme ödemesi yapılıyor.

Kahramanmaraş’ın nüfusunun 1 milyon 168 bin 163 seyrinde olurken, şimdiden küçükbaş hayvan nüfusu yeni doğan 200 bin hayvanla beraber 1 milyon 300 bin sayısına ulaştı. Kentte yaklaşık 400 bin anaç keçi ve koyun bulunurken, bunların yüzde 50’si sağlıklı olarak doğum yaptığı belirtildi. Sahada ıslah, soy kütüğü tutma çalışmaları ile doğumlar da devam ediyor. Yılsonuna kadar aileye katılacak yeni yavru oranının 400 binlere yaklaşması hedefleniyor.

Küçükbaş hayvanlardan 400 bin ton süt üretimi yapılıyor. Üretilen sütün 150 bin tonu Maraş Sıkma Peyniri’nde değerlendirilip, bu sütten 20 bin ton peynir üretimi gerçekleştiriliyor. 250 bin tonu ise dondurma sektörüne veriliyor. Kentte yaklaşık 3 bin 100 yetiştirici yer alıyor.

Damızlık Koyun ve Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Vakkas Kuzu, “Geçen yıl için 1 milyon 100 bin hayvanımız bulunmaktaydı 200 bin yavru kuzumuz da oğlak olarak doğdu. 366 bin koyun ve keçiye aracılık yapıp destek verdik. Bu yıl desteklerimiz devam etmektedir. Küpesi uyuşan ve 15 ayı dolduran bakanlığımızın kriterine göre destekleme veriyor” diye konuştu.