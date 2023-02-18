Kahramanmaraş’ta ev taşıma ücretlerine tavan fiyat uygulaması getirildi

Kahramanmaraş Valiliği, il içi ve dışı ev eşyası taşımalarına tavan fiyat getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının teminine yönelik piyasa şartlarında sunulan mal ve hizmetlere erişiminin güvence altına alınması, ülkemizin ekonomik düzeninin, kamu güvenliğinin korunması ve vatandaşlarımızın mağduriyetinin önlenmesi amacıyla il içi ve dışı ev eşyası taşımalarının rayiç bedel üzerinden yapılması zorunludur” denildi.

Yapılan düzenlemeye göre, 4+1’e kadar ev için evden eve eşya taşıma bedeli, şehir içi asansörlü evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil 7 bin TL, il sınırları dahilinde ilçeler arasında asansörlü evden eve eşya taşıma işinin işçilik bedeli dahil 10 bin TL, şehirler arası asansörlü evden eve eşya taşıma işinin 7 bin TL’ye ilave olarak (25 km’yi aşan kısmı için) kilometre başına 10 TL, ayrıca bin TL varış noktası asansör bedeli ile 2 bin TL varış noktası işçilik bedeli ve bin TL şoför ücreti eklenecek. Ayrıca, taşıma işlerinde sadece asansör kiralanması halinde 10. kata kadar asansör kiralama bedelinin bin TL üzerindeki her kat için ilave 100 TL kiralama bedeli belirlendi.

Yardım amaçlı bedelsiz taşımalar hariç olmak üzere, Valilik tarafından 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 9. maddesi uyarınca afet bölgesinde evden eve taşıma tarifelerinin bu şekilde uygulanacağı belirtildi. Valilik, bunun yanında Kahramanmaraş’ta yaşanan deprem nedeniyle fırsatçılık yapan şahıs ve firmalar hakkında gerekli her türlü idari yaptırım uygulanacağı uyarısında bulundu.