Kahramanmaraş’ta ayva hasadı başladı

Kahramanmaraş’ın verimli arazilerinde yetiştirilen ayvanın hasadına başlandı. Daha çok iç pazarda tüketilen ayva Rusya’ya da ihraç ediliyor.

Onikişubat ilçesi Avcılar, Şahinkaya ve Ilıca bölgelerinde yetiştirilen ayvanın hasadına başlandı. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’ndan alınan verilere göre, yaklaşık 2 bin dönüm arazide yetiştirilen üründen yılda 15 bin ton rekolte elde ediliyor.

Tarlada 3 liradan toptan satılan ürün, markette de 6 - 7 liradan tüketiciye sunuluyor.

Bölgede üretilen ayva iriliği ile dikkat çekiyor. Tadı ve rahlesi beğeni toplayan ayva, ağaçlardan tek tek toplandıktan sonra kasalarla tırlara yükleniyor. Tüccarlar aracılığı ile Rusya’ya ihraç edilen ayva bölge ekonomisine de önemli katkı sağlıyor.

Ayva hasadının bereketli geçtiğini söyleyen üretici Hanifi Kayaalp, "Mahalle sakinlerinin çoğunluğunun geçim kaynağı olan ayvanın hasadı için telaş sabahın ilk ışıklarıyla başlarken, toplanan ayvalar bahçelerde kalitesine göre ayrıştırılarak iç piyasaya ve yurt dışına gönderilmek üzere hazırlanıyor. Ayva hasadımız bu yıl çok güzel, biraz fiyatlarda düşüş olmasına rağmen güzel ürün var. Genellikle İstanbul’a gönderiyoruz, yurt dışında da Rusya’ya yolluyoruz. Eşme ayvası olarak biliniyor ve yemeye de uygun. Sofralık ve reçellik olur” dedi.

Avcılar Mahalle Muhtarı Abdurrahman Kayaalp ise, "Bölgemizde ayva hasadı her yıl daha da artıyor. Bu artışın sebebi ise ayvanın diğer birçok ürüne nispeten daha verimli ve kazançlı olmasıdır. Ürünümüzün çoğu ihracatta kullanılıyor. Ilıca, Şahinkaya ve Avcılar bölgemizde yıllık rekoltemiz 2 bin ton aralığında ürün elde ediyoruz. Bu sayede bölge ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktayız” diye konuştu.