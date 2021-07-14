Kahramanmaraş’ın Koçovası Sarımsağı tescillendi

Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesine bağlı Koçovası Sarımsağı coğrafi işaret belgesi aldı.

Afşin İlçe Tarım ve Orman Müdürü İlbey Demir, Afşin için çok önemli bir değer olan Koçovası Sarımsağının coğrafi işaret tescil belgesini aldıklarını dile getirerek, "İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 2 yıl önce başlatmış olduğumuz çalışmanın meyvesini aldık. Çok yoğun bir çalışmaydı. Bu çalışma ancak bu belgede gördüğünüz Afşin Koçovası Sarımsağı ibaresi tüm yorgunluğumuzu aldı. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinde yapılan tahlil ve analizler sonucunda Koçovası Sarımsağının aroma kalitesinin, içerisindeki vitaminlerin selenyum miktarının çok yüksek olduğu belirlendi. Bu belgenin alınması elbette ki bölge çiftçisine ve sarımsak üreticisine olumlu geri dönüşler sağlayacak ve sarımsak üretimi her geçen yıl artacaktır" dedi.

Sarımsak üreticisi Hüseyin Gökdoğan ise, "Sarımsak hasadımız başladı. Aroma ve dayanıklılık bakımından kalitesi çok yüksek bir üründür. Tüccarlar gelerek köyümüzden direk alım yapıyor. Hasat 3 hafta kadar sürecek. Coğrafi İşaret Tescil Belgesi almanın üreticiler olarak büyük heyecanını duyuyoruz" ifadesini kullandı.