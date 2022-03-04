Kahramanmaraş’ın ihracatı yüzleri güldürdü

Kahramanmaraş’ın şubat ayı ihracatı yüzde 34 artarak 131 milyon dolara çıktı.

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Başkanı Şahin Balcıoğlu, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerini değerlendirirken, Türkiye’nin bu yıl aylık (şubat) bazda 20 milyar dolar ihracat yaptığını hatırlattı.

Şubat ayını 2021 yılı Ocak ayı ile kıyasladıklarında Kahramanmaraş için oldukça iyi rakamların ortaya çıktığını ifade eden Balcıoğlu, "Türkiye’de ihracat yüzde 25 artışla 20 milyar doları ulaştı. Bu rakam tarihinin en yüksek rakamı olarak gerçekleşti. Kahramanmaraş’ta da ihracatımız yüzde 34 artarak 131 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye’nin ihracat rakamı artışı yüzde 25 iken biz yüzde 34 artarak yine Türkiye’yi geçtik. Hep ifade ediyorum bu bizim kayıtlı ihracımız. İhracatın kayıtsızı olmaz. Kayıt dışı olmaz" dedi.

Kahramanmaraş’ta üretilip başka yerlerden çıkışı yapılan ürünleri olduğunu söyleyen Balcıoğlu, "Denizi olmayan balık üreticisi olan Kahramanmaraş’ta balık ihracatımız Bodrum’un ihracatına yazılıyor. Aynı şekilde Türkiye’nin Kapalı Çarşı’dan sonra en büyük altın işleyen kentiyiz. Altın ihracatımız da bize kaydedilmiyor. Çünkü bizim ihracatımız 22 ayar olarak Dubai, Irak, İran bizim altınımızı kullanıyor. Ama bizim ihracatımız yok. Ocak-Şubat geçen yıla kıyasla yüzde 29 artış yakalamışız. Bu artışla 252 milyon dolar ihracata ulaşmışız. Bu ihracatlar ile Türkiye ihracat sıralamasında 16’ncıyız" diye konuştu.