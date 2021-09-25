Kahramankazan Belediyesinde 2 milyon TL’ye alınan arsa değerlenerek 33 milyon TL’ye satıldı

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz’un, 8 ay önce Milli Emlak Genel Müdürlüğünden 2 milyon TL’ye satın alarak belediyeye kazandırdığı 96 dönümlük arsa gerçekleştirilen açık ihaleyle 33 milyon TL’ye satıldı. Kahramankazan Belediyesi böylece 31 milyon TL’lik bir kazanç sağlamış oldu.

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce Kahramankazan Ciğir Mahallesi’nde 8 ay önce satışa çıkarılan yaklaşık 142 dönümlük bir arsayı belediyelerine kazandırmak için harekete geçti. Oğuz girişimleri sonucunda 2 milyon 270 bin TL bedelle bu arsayı Kahramankazan Belediyesi’ne kazandırdı. Arsanın belediyeye kazandırılmasının ardından, burada yapılan imar değişikliği söz konusu alan 96 dönümlük bir sanayi alanına dönüştürüldü. 96 dönümlük alan üzerinde ise 5 adet ada ve her adanın içerisinde 20 parselin bulunduğu toplamda 100 parsellik bir sanayi alanı oluşturuldu. Bir sanayi kenti olan Kahramankazan’ın Ciğir Mahallesi’nde bulunan 96 dönümlük bu alan düzenlenen açık ihaleyle satışa çıkarıldı. Belediye meclis üyelerince de takip edilen ve şeffaf şekilde gerçekleştirilen ihalede 4 katılımcı yer aldı. Gerçekleştirilen ihale sonucunda Başkan Oğuz’un 8 ay önce 2 milyon 270 bin TL’ye belediyeye kazandırdığı bu alan, 33 milyon 600 bin TL’ye satıldı. Kahramankazan Belediyesi böylece 8 aylık bir süreçte yaklaşık 31 milyon TL’lik bir kazanç sağlamış oldu. Ayrıca, bu alan üzerinde oluşturulacak sanayi kuruluşları, yaklaşık 4 bin işletmenin bulunduğu Kahramankazan’da hem istihdama hem de ekonomiye büyük katkı sunacak.

“Para harcayan değil, para kazanan belediye”

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, belediyelerine gelir sağlayacak proje ve uygulamaları hayata geçirmek için çalıştıklarını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden bu yana önemli tasarruf kalemleri oluşturduk, ancak hizmette asla ve asla tasarruf etmedik. Aksine vatandaşımıza hizmet alanında muslukları sonuna kadar açtık. Sürekli para harcayan değil, para kazanan bir belediye olma yönünde adımlar atıyoruz ve atmaya devam edeceğiz. Daha önce Türkiye’de bir ilki başararak KazanBelNet’i kurmuştuk. Hamdolsun bu şirketimiz hem istihdam sağladığı gibi hem de vatandaşlarımıza ucuz ve hızlı internet sunuyor. Şu anda 2 bin 500 abone sayısına ulaşan KazanBelNet’le hedefimiz önce Ankara sonra da tüm Türkiye’de internet servis sağlayıcılığı hizmeti vermek. Şimdi de kendi betonumuzu üreteceğimiz KazanBelBeton’u kurduk. İnşallah santralimizin inşaat çalışmaları bittikten sonra bu şirketimiz de faaliyete geçmiş olacak. Böylece hem tasarruf ederken hem de belediyemize önemli bir gelir kaynağı kazandırmış olacağız. Son olarak da ısrarlı takiplerimiz sonucunda belediyemizin kasasına kısa sürede yaklaşık 31 milyon TL gibi büyük bir rakamın girmesini sağladık” diye konuştu.