Kahramankazan Belediyesi 2022 bütçesi, oy birliğiyle onaylandı

Ankara Kahramankazan Belediyesi’nin 2022 mali yılı bütçesi, Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bütçenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, belediyenin ve ilçe halkının menfaatlerini önde tutarak hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Kahramankazan Belediyesi’nin 2022 mali yılı bütçe tasarısı Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Belediye Meclisi’nde mali bütçe tasarısı maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Oylamanın ardından bütçe tasarısı oy birliği ile kabul edildi. Oy birliği ile mecliste onaylanan Kahramankazan Belediyesi’nin 2022 mali yılı bütçesi 160 milyon TL olarak belirlendi. Kahramankazan Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen 2022 mali yılı bütçe tasarısı, mevzuat gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kasım ayı toplantısında görüşülerek oylamaya sunulacak.

Halkın menfaati önde tutulacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bütçenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, tüm meclis üyelerine gösterdikleri güven ve samimiyet için teşekkür etti. Belediyenin ve ilçe halkının menfaatlerini önde tutarak hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirten Oğuz, çalışmalarını şeffaflık, samimiyet ve çözüm esaslarına göre yürüteceklerini söyledi. Oğuz, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen tüm meclis üyesi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.