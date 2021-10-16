banner363

banner453

banner454

banner420

Son Dakika
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Galatasaray'dan Squid Game paylaşımı
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü
Dolar gece yarısı 9,27'yi gördü
Toplatılan ilaçların tam listesi!
Toplatılan ilaçların tam listesi!
Kimlik kartlarında yeni dönem başladı
Kimlik kartlarında yeni dönem başladı

Kahramankazan Belediyesi 2022 bütçesi, oy birliğiyle onaylandı

Ankara Kahramankazan Belediyesi’nin 2022 mali yılı bütçesi, Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bütçenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, belediyenin ve ilçe halkının menfaatlerini önde tutarak hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Ekonomi 16.10.2021, 09:04
Kahramankazan Belediyesi 2022 bütçesi, oy birliğiyle onaylandı

Ankara Kahramankazan Belediyesi’nin 2022 mali yılı bütçesi, Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edildi. Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bütçenin hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, belediyenin ve ilçe halkının menfaatlerini önde tutarak hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Kahramankazan Belediyesi’nin 2022 mali yılı bütçe tasarısı Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Belediye Meclisi’nde mali bütçe tasarısı maddeler halinde okunarak oylamaya sunuldu. Oylamanın ardından bütçe tasarısı oy birliği ile kabul edildi. Oy birliği ile mecliste onaylanan Kahramankazan Belediyesi’nin 2022 mali yılı bütçesi 160 milyon TL olarak belirlendi. Kahramankazan Belediye Meclisi’nde oy birliğiyle kabul edilen 2022 mali yılı bütçe tasarısı, mevzuat gereği Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin kasım ayı toplantısında görüşülerek oylamaya sunulacak.

Halkın menfaati önde tutulacak

Kahramankazan Belediye Başkanı Serhat Oğuz, bütçenin hayırlı uğurlu olmasını temenni ederek, tüm meclis üyelerine gösterdikleri güven ve samimiyet için teşekkür etti. Belediyenin ve ilçe halkının menfaatlerini önde tutarak hizmetlerini sürdürmeye devam edeceklerini belirten Oğuz, çalışmalarını şeffaflık, samimiyet ve çözüm esaslarına göre yürüteceklerini söyledi. Oğuz, bütçenin hazırlanmasında emeği geçen tüm meclis üyesi ve çalışma arkadaşlarına teşekkür etti.

Yorumlar (0)
18°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 8 19
2. Trabzonspor 8 18
3. Beşiktaş 9 17
4. Hatayspor 8 16
5. Altay 8 15
6. Konyaspor 8 14
7. Karagümrük 8 14
8. Galatasaray 8 14
9. Alanyaspor 8 14
10. Adana Demirspor 8 12
11. Kayserispor 8 11
12. Gaziantep FK 8 11
13. Sivasspor 8 9
14. Başakşehir 9 9
15. Antalyaspor 8 8
16. Kasımpaşa 8 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 8 6
18. Göztepe 8 5
19. Giresunspor 8 5
20. Rizespor 8 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 8 20
2. Ankaragücü 8 18
3. Eyüpspor 8 16
4. Bandırmaspor 8 15
5. Erzurumspor 8 15
6. Tuzlaspor 7 14
7. Kocaelispor 7 13
8. Samsunspor 7 11
9. Gençlerbirliği 8 11
10. Altınordu 8 10
11. Manisa FK 8 9
12. Boluspor 7 8
13. Menemenspor 8 8
14. İstanbulspor 7 7
15. Denizlispor 8 7
16. Adanaspor 8 6
17. Balıkesirspor 7 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 7 4
Takımlar O P
1. Chelsea 7 16
2. Liverpool 7 15
3. Man City 7 14
4. M. United 7 14
5. Everton 7 14
6. Brighton 7 14
7. Brentford 7 12
8. Tottenham 7 12
9. West Ham 7 11
10. Aston Villa 7 10
11. Arsenal 7 10
12. Wolverhampton 7 9
13. Leicester City 7 8
14. Crystal Palace 7 7
15. Watford 7 7
16. Leeds United 7 6
17. Southampton 7 4
18. Burnley 7 3
19. Newcastle 7 3
20. Norwich City 7 1
Takımlar O P
1. Real Madrid 8 17
2. Atletico Madrid 8 17
3. Real Sociedad 8 17
4. Sevilla 7 14
5. Osasuna 8 14
6. Rayo Vallecano 8 13
7. Athletic Bilbao 8 13
8. Valencia 8 12
9. Barcelona 7 12
10. Real Betis 8 12
11. Villarreal 7 11
12. Mallorca 8 11
13. Espanyol 8 9
14. Elche 8 9
15. Cádiz 8 7
16. Celta de Vigo 8 7
17. Granada 8 6
18. Levante 8 4
19. Deportivo Alaves 7 3
20. Getafe 8 1