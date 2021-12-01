Kağıthane Belediyesi 2022’ye de borçsuz giriyor

Başkan Mevlüt Öztekin yönetimindeki Kağıthane Belediyesi’nin 2022 Mali Yılı Performans Programı ve 2022 Mali Yılı ile izleyen iki yılın Gelir-Gider Bütçesi yapılan görüşme sonrası mecliste oy çokluğu ile kabul edildi.

Kağıthane Belediyesi’nin 2022 yılı bütçesi, 612 milyon 785 bin TL olarak belirlenirken bütçenin yüzde 70’i yatırım ve sosyal çalışmalara ayrıldı. Gelir-Gider Bütçesi hesaplamalarına göre Kağıthane Belediyesi 2021 yılını da borçsuz şekilde geride bırakmış oldu.

Kağıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin konuyla ilgili yaptığı açıklamada; ’’Vatandaşlarımıza seçim öncesi sözünü verdiğimiz 53 projemizin yarıdan fazlasını hayata geçirdik. Pandemi döneminde 120 bin gıda kolisi, 7 buçuk milyon maske, 700 bin kolonya, 25 bin meyve sepeti dağıttık. İş yeri tam kapalı esnaflarımıza 1000’er TL’lik destekte bulunduk. Pandemi dönemindeki gayretlerimiz neticesinde İstanbul’da salgınla mücadelede en başarılı belediye gösterildik. Bir taraftan projelerimizi hayata geçirirken, bir diğer taraftan salgınla etkin şekilde mücadele ettik. Üstelik tüm bu çalışmalarımızı, kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak borçlanmadan yaptık. Yeni yılda kalan projelerimizi yine borçlanmadan hayata geçirmeyi planlıyoruz. Konuyla ilgili olarak da tüm çalışma arkadaşlarıma ve meclis üyelerimize gayret ve desteklerinden ötürü teşekkür ederim’’ diye konuştu.