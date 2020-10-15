Kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı 1,28 milyar dolar olarak gerçekleşti

Türkiye, kağıt ve karton ürünleri sektörü, pandemi kaynaklı kayıplarını büyük oranda geri alarak Ocak-Eylül döneminde 1,28 milyar dolarlık ihracat yaptı. Özellikle Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül döneminde ciddi bir toparlanma yaşayan sektör, 2019 yılının aynı döneminde 1,32 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat rakamına büyük oranda yaklaştı. Başta İngiltere olmak üzere, Almanya, ABD, Çin, Bulgaristan, Mısır, Fas, İsrail, Irak ve İran en çok ihracat yapılan ülkeler olurken, 2019 yılında ilk on sıralamasında yer almayan Çin’de gösterilen performans dikkat çekti. Çin’e kağıt ve kağıt ürünleri ihracatı 2020’nin ilk dokuz ayında değer bazında yüzde 216,52, miktar bazında ise yüzde 246,3 artış gösterdi. Bir diğer önemli pazar olan Amerika’da ise söz konusu rakamlar yüzde 106 ve yüzde 102 olarak gerçekleşti. Dünya ticaretinde önemli ithalatçı konumunda bulunan Çin ve ABD’nin yanı sıra, Almanya’ya da söz konusu ürün kalemlerinde ihracat yüzde 9,22, Fas’ta yüzde 10.99 arttığı belirlendi.

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran

ABD, Çin ve Almanya pazarı iyiye gittiğimizi gösteriyor

İstanbul Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği Başkan Yardımcısı Alican Duran, kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün pandemi kaynaklı kayıplarını özellikle Haziran-Eylül dönemindeki üstün performansı ile büyük oranda geri aldığını söyledi. Sektörün ihracat pazarlarının ağırlıklı olarak endüstrisi gelişmiş ülkeler olduğuna dikkat çeken Duran, Türkiye’nin özellikle karton ambalajda Avrupa’nın üçüncü büyük üreticisi olduğunu kaydetti. Duran, konuşmasına şöyle devam etti: “Türkiye kağıt ve kağıt ürünleri sektörü olarak pandemiye rağmen kimi alanlarda güzel gelişmeler yaşamadık. Yüzde 11’ini elinde bulundurduğumuz Avrupa karton ambalaj pazarı üretim sıralamasında İngiltere’yi de geride bırakarak iki basamak yükseldik ve üçüncü büyük üretici olduk. Hem bizim hem de uluslararası kurumların yaptığı araştırmalar burada daha da büyüyebileceğimizi gösteriyor. Şöyle ki; ECMA European Carton Makers Association 2018 European Carton Prospects raporuna göre, 2017-2022 yılları arasında Avrupa'da 555 bin tonluk bir üretim artışı olacak ve bunun yüzde 46’lık kısmı Türkiye'den sağlanacak. Pandemiye rağmen yaşadıklarımız da bunu gösteriyor. Bugün 87 ülkeye ihracat yapıyoruz ve hedefimiz 2020 ihracatını yıl sonu hedefine yakın bir noktada bitirmek ve 2021’e güçlü bir giriş yapmak.”

Sektörün Almanya, Çin ve ABD pazarlarındaki gelişimini de değerlendiren Duran, “Çok önem verdiğimiz Almanya, ABD ve Çin pazarlarında pandemiye rağmen Türkiye’nin yakaladığı satış grafiği, büyümemizin, kağıt ve kağıt ürünleri sektörünün iyiye gittiğinin göstergesidir” ifadelerini kulandı.