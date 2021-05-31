Kafe ve restoranlar müşterilere kapılarını açmaya hazırlanıyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında hizmete ara veren kafe ve restoranlar, Kabine Toplantısı sonrası alınacak yeni kararları bekliyor. İşletmeler sosyal mesafeye uygun bir şekilde hazırlıklarını sürdürürken, masalara dezenfektan ve plastik camlardan oluşan paravanlarla tedbirleri sıkılaştırdığı görülüyor.

Koronavirüs salgını kapsamında alınacak yeni tedbirlerin kararlaştırılacağı Kabine Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası alınacak yeni kararları birçok sektör beklerken, uzun bir dönem kapalı kalan kafe ve restoranlar hazırlık sürecine girdi. Kafe ve restoranlar masaların mesafesine dikkat ederken, masa üzerinde dezenfektan ve plastik camlardan oluşan paravanlar yer alıyor. İşletmeciler, normalleşmeyle birlikte alınacak kararlara uyacaklarını söyledi. İşletmeciler, normalleşmenin turistlere de etkisi olacağına dikkat çekerken, toparlanma sürecinden sonra fiyatlarda bir zam olacağını ancak bu dönemde fiyatları aynı tutacaklarını belirtti.

Galata’da bir kafe işletmecisi Abdül Fettah Halas, kafe ve restoran sahipleri olarak bir süredir kapalı kaldıklarını söyleyerek, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla kafelerin açılacağı haberini bekliyoruz. Daha önemlisi bu hastalıktan kısa süre içerisinde kurtulmamız gerekiyor” dedi.

"Bu süreci beraber atlatacağımızı düşünüyorum"

İşletme olarak yaptıkları hazırlıklardan bahseden Halas, “Masaları 1,5 metre arayla ayarladık. Masaları sosyal mesafeye uygun şekilde ayarladık. Masalara paravan olarak plastik camlar yerleştirdik. Ayrıca her masada dezenfektan bulunuyor. Çatal, bıçak gibi malzemeleri hijyenik olarak paket haline getiriyoruz. Tüm tedbirleri uygun bir şekilde aldığımızı düşünüyoruz. İnsanların maske takmaya devam edeceğini düşünüyorum. Dikkatli olmamız gerekiyor. Bu süreci beraber atlatacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

"Bu zorlu dönemde elimizden geleni yapmamız gerekiyor"

Kafelerin uzun zamandır kapalı olduğuna değinen Halas, normalleşmeyle birlikte alınacak kararlara uyacaklarını söyledi. Halas, “Devletimizin en doğru kararı alacağını düşünüyorum. Bu hastalığın bir daha yayılmaması için yapılması gerekenlerin uygulanacağını düşünüyorum. Normalleşmenin turistlere de etkisi olacak. Toparlanma sürecinden sonra fiyatlarda bir zam olacaktır ancak işletme olarak bu dönemde fiyatları aynı tutacağım. Hepimizin bu zorlu dönemde elimizden geleni yapmamız gerekiyor. Normalleşmeyle birlikte kafelerin açılmasından bir aylık bir zamandan sonra hareketlilik olacağını düşünüyorum. Bizim çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bir daha kapanmamak için tedbirlerimizi almamız gerekiyor” diye konuştu.

Tedbirlerin alınması durumunda bu sürecin başarılı bir şekilde atlatılacağını belirten Halas, “Devletimiz bu dönemde elinden geldiği kadar yardım yaptı. Devletimiz var oldukça bizler de var olacağız. Bu dönemde kendi üzerimize düşen görevi yapmamız gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyene dikkat etmemiz gerekiyor" dedi.