Kadınların küresel ekonomiye sağlayacağı katkı 20 trilyon dolar

Yeni bir araştırmaya göre, kadınların erkeklerle aynı seviyelerde eğitim görmeleri ve aynı sayıda işe sahip olmaları halinde küresel ekonomik büyüme 20 trilyon dolarlık bir artış sağlayabilir.

Bloomberg ekonomistleri Adriana Dupita, Abhishek Gupta ve Tom Orlik tarafından bu hafta yayınlanan bir analize göre, kadınların ortaöğretim, çocuk bakımı ve esnek çalışma düzenlemelerine erişimini desteklenmesi gibi daha fazla kadının işgücüne girmesiyle sonuçlanan politika değişiklikleri, önümüzdeki otuz yıl içinde küresel büyümenin hızını arttırmasını sağlama potansiyeli taşıyor. Raporda gelişmiş ve gelişmekte olan 36 ekonomi inceleniyor.

Araştırma, işgücü piyasasındaki cinsiyet ayrımcılığı açıklarının kapatılmasının, pandemi ve diğer birçok sorundan kurtulması hedeflenen küresel ekonomi için ciddi derecede önemli olduğunun altını çizen en son gösterge niteliğini taşıyor. Bloomberg International araştırması, küresel olarak 25-64 yaş arası kadınların %58,4'ünün çalıştığı, erkeklerin ise %92,1'inin çalıştığı ortaya kondu.

Araştırmada ABD’nin pandemi öncesi en son durgunluk sürecinden kadınların ekonomik katkısının yardımıyla kurtulduğunu gösteriyor. Ancak pandemi döneminde dünyanın en büyük ekonomisinde bu sefer kadınların geride kaldığı görülüyor. Ekonomistler ABD’deki bu süreci kadınların tarihteki ilk ekonomik durgunluğu olarak adlandırıyor.

ABD'de iş hayatından ayrılan kadınların sayısındaki artış, geçtiğimiz yıl hizmet sektöründe yaşanan aksaklıklar ve pandemi sırasında okulu veya kreşi kapanan çocuklarına bakmak için işgücünü terk eden kadınlarla birlikte gerçekleşti. ABD Nüfus Sayım Bürosu verilerine göre, Ocak ayında yaklaşık 1,4 milyon anne işgücünün dışında kaldı. Aynı zamanda, Şubat ayındaki istihdam raporu, çalışabilecek yaştaki kadınlar arasındaki işgücüne katılımın bir miktar iyileştiğini, ancak yine de salgın öncesi seviyelerden daha kötü seviyelerde kaldığını gösterdi.

Raporda analiz edilen ülkeler arasında yer alan Hindistan %16,6’yla en düşük kadın işgücü katılım oranına sahip oldu. Kadın ve erkek istihdam arasındaki farkın kapatılması, 2050'ye kadar ülkenin gayri safi yurtiçi hasılasına %30'dan fazla katkıda bulunabilir.

Bloomberg Ekonomisti Dupita, "Ülke ekonomilerinin ek işgücünü üretken işlerle karşılayabileceklerinden emin olmak için ekonomileri üzerinde düşünmeleri ve yeniden tasarlamaları gerektiği konusu da bir o kadar önemli. Birçok ülkede, kadınların eğitiminin ve istihdamının önündeki engeller derin bir biçimde yerleşmiş durumda" açıklamasında bulundu.