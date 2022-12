Kadınların istihdamı için alyans ve inek satıp kooperatif kurdular

Amasya’nın Suluova ilçesinde 7 kadın girişimci, alyans ve inek satıp borçlanarak bir yıl önce kurdukları kooperatifin faaliyetleriyle kadınların istihdam edilmesini sağladı. İlçedeki marketlerin ardından mantı ve içli köftedeki iddialarıyla büyükşehirlere ürün satmaya başladılar.

Emekli öğretmen Canan Oral, ilçede ilk olma özelliği taşıyan kadın kooperatifi için kapı kapı dolaşıp temaslarda bulundu. Kadınlarla görüşerek kooperatifleşmenin faydalarını anlatıp destek istedi. İlk etapta 6 kadın hayallerine ortak oldu. Hatta aralarında evlilik yüzüğü alyansı ve ineğini satıp kooperatifin sermayesine katkı sağlayanlarda yer aldı.

Önce yöreye özgü hamur işi ürünlerden pişirip satan Suluova Üreten Eller Kadın Girişimcileri Kooperatifi’nin üyeleri artan üretim sonrası Amasya Valiliği’nin ve kamu kurumlarının sağladığı destekle hedef büyüttü. Üyeler kooperatiflerin istikrarlı şekilde faaliyetlerini sürdürmeleri için eğitimlere katıldı. Yeni makinelerle üretim miktarının artırılması sağlandı.

“Alyansımı bozdurarak kooperatife ortak oldum”

Kooperatifi ortaklığı için teklif geldiğinde bir an bile düşünmediğini belirten Fadime Akça, “Yüzüğümü, alyansımı bozdurarak kooperatife ortak oldum. Elimde başka bir şey yoktu. İşlerimiz şu an çok güzel gidiyor. Şu an 12 kadına istihdam olanağı sağladık” dedi.

Sağılır haldeki ineğini satan da var

Arkadaşları Aynur Yılmaz’ın da sağılır haldeki ineğini satıp kooperatife ortak olduğunu anlatan evli ve bir çocuk annesi Akça, “Tüm üyelerimiz katkıda bulundu. Bir süre ücretsiz çalıştılar. Şimdi çalışanlarımız ücretlerini alıyorlar. Marketlere bile ürün satıyoruz. Mantı ve içli köftede çok iddialıyız” diye konuştu.

Fedakarlık yapan arkadaşlarına teşekkür eden kooperatif başkanı Canan Oral da “Kooperatifimizi 7 kişiyle kurmuştuk. Şu an 12 üyemiz var. 6 personelimiz vardı. 6 personel daha aramıza kattık. Personel sayımızı daha da çoğaltmayı umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

Üretimlerini artırıp Ankara ve İstanbul’a ürün sevkiyatı için Tarım Kredi Kooperatifi ile anlaşma yaptıklarına değinen Oral, kendilerine her fırsatta destek olan Amasya Valisi Mustafa Masatlı ve diğer yetkililere teşekkür etti.