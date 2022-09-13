Kadınların imece usulü kış hazırlığı

Çorum’un Oğuzlar ilçesinde sonbaharın gelmesiyle birlikte hummalı bir şekilde kış hazırlığına devam eden kadınlar, imece usulü yufka ekmeği yapımına başladı.

Sonbahar mevsiminin başlaması ile birlikte Çorum’da kadınlar imece usulü kış hazırlığına başladı. Oğuzlar ilesinde günün ilk ışıklarıyla birlikte hazırlıklarına başlayan kadınlar mahallelerde imece usulü olarak her gün bir kişinin kışlık yufka ekmeğini, belediye tarafından kurulan tandırlarda yapıyorlar. Bir araya gelen kadınlar, kış boyunca tüketilecek miktarda ekmeğin malzemesi olan hamurunu yoğurup kendi aralarında ’zuvala’ olarak adlandırdıkları yumakları hazırlıyor, bir yandan da hamuru oklava ile açarak yufka haline getirdikten sonra tandırda pişiriyor.

Kadınların günün geç saatlerine kadar çalışarak hazırladıkları yufkalar, günlerinde yapılan yufka ekmekler kış boyu tüketilmek üzere evlerin uygun yerlerinde muhafaza edilerek saklanıyor. Kurutulan yufka ekmekler soğuk kış günlerinde börek olarak pişirilerek tüketiliyor. Hazırlanan el yapımı yufkalarla pişirilen börekler, ilçede kış sofralarında ayrı bir lezzet olarak yerini alıyor.

Oğuzlar Belediyesi tarafından mahalle parklarında yapılarak vatandaşın hizmetine sunduğu tandırlarda ekmek yapmak için bir kaç gün önceden haberleştiklerini dile getiren Fatma Demircioğlu, "Biz bugün annemin ekmeğini yapıyoruz. Kış hazırlıklarında, kış ekmeğini yapıyoruz. Teyzelerim, kız kardeşlerim ve komşularımızla birlikte yapıyoruz. Biz burada kış boyu yiyeceğimiz ekmekleri her sene güz gelince yaparız. Yakın akrabalar ve komşularımızla imece usulü ile her gün birimizin kış ekmeğini yapıyoruz. Bu yardımlaşma ile yaptığımız ekmek imecesi 1 ay boyunca devam eder, bu tür kış hazırlıklarının bitiminde ceviz hasadı başlar. Aynı şekilde el birliğiyle yardımlaşma yaparak ceviz hasadını yaparız" dedi.