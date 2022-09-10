Kadınların emek verdiği ürünler festivalde alıcılarıyla buluşuyor

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kadın istihdamına destek çerçevesinde ilk kez düzenlenen Kadın El Emeği Festivali’nin açılışı gerçekleşti.

Safranbolu Belediyesi tarafından Kapalı Pazar Alanı’nda gerçekleşen festivalde kadınların el emeği ile üretilmiş çeşitli ürünler alıcıları ile buluştu. Kadın istihdamına destek olmak için ilk kez düzenlenen ve gelenekselleşecek olan Kadın El Emeği Festivali’nde kadınların el emeğiyle yaptığı gıda ürünleri, masa örtüleri, çantalar, bijuteri ürünleri, örgü ürünleri, taş boyama gibi birçok ürün tezgahlarda yerini aldı. Festivale katılım sağlayan emekçi kadınlarla kurdele kesilmesinin ardından açılış konuşmasını yapan Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, daha önce de Üretici Kadın Pazarı projesini hayata geçirdiklerini belirterek, “Sadece bu bölgede üreten kadınları değil çevre ilçelerde de çevre illerde de bu tür yetenekleri olan üreten kadınları bir araya getirmek amacıyla da Kadın El Emeği Festivali’mizi oluşturduk. Bu ilk olsa da festivali geleneksel hale getirip kadınlarımızı bir araya getireceğiz” dedi.

Başkan Köse, kadınların hobi kurslarının yanı sıra hayatın içine katabilecekleri farklı meslek kursları açacaklarını vurgulayarak, “Elektrik, boya, su tesisatı gibi her türlü işi kadınlarımız yapabilir. Bunu biliyoruz. Kadının elinin değdiği her yer güzelleşir ve yaptığı işi en layığıyla yapar. Halk Eğitim Merkezi aracılığıyla kadınlarımıza meslek edindirme kursları açacağız” ifadelerini kullandı.

Kadın El Emeği Festivali’nde ürünlerini sergileyen kadınlardan biri ise önce hobi olarak başlasa da sonra ihtiyaca göre masa örtüsü, çanta gibi ürünler yaptığını belirterek, “Mutluyuz. Başkanımız böyle bir etkinlik yaptı. İnşallah emeklerimizi kazanca dönüştürebiliriz. Önemli olan o zaten. Üretim var ama önemli olan onun pazarını bulabilmek. Bu etkinlikler ile iyi şeyler olacağını umuyorum” dedi.

Kadın El Emeği Festivali’nde ürünlerin satışının yanı sıra hayal çömlek atölyesi, çocuk oyunları, yarışmalar, konserler ile sürekli farklı etkinliklerin olacağı bildirildi.