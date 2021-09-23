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Kadınların bastık mesaisi

Gaziantep’te çiftçiler tarladan üzüm toplarken, kadınlar ise bu üzümleri bastık yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Ekonomi 23.09.2021, 12:53
Kadınların bastık mesaisi

Gaziantep’te çiftçiler tarladan üzüm toplarken, kadınlar ise bu üzümleri bastık yaparak ev ekonomilerine katkıda bulunuyor.

Üzüm hasat ve bağ bozum dönemi ile birlikte Gaziantep’te kadınlar, topladıkları üzümlerle kış mevsimin vazgeçilmez besin kaynağı olan pestil yapımına start verdi. Bağ sahipleri her yıl eylül ve ekim ayı sonlarında üzüm salkımlarını bağ bıçağı ve bağ makaslarıyla toplayarak, plastik kova ve tenekelere dolduruyor. Üzümler köylü kadınlar tarafından büyük bir emek sonucu bastık yapılıyor.

Toplanan üzüm tanelerinin, evdeki sal diye adlandırılan havuzlarda ezilerek suyunun çıkarılıyor. Dev kazanlara konulan uzum suyu, yakılan ateşlerde dakikalarca kaynatılarak, şıra haline getiriliyor. Bir defa kaynatıldıktan sonra ayrı kazanlara konulup tekrar kaynatılan şıra, bezlere serilerek, güneşte kurutularak bastık yapılıyor.

“Çok emek harcayarak bastık yapıyoruz”

Büyük bir emekle bastık yaptıklarını söyleyen Feride Cihan, “Üzümlerimizi topladıktan sonra sala koyuyoruz. Tepeleyerek suyunu çıkarıyoruz ve kazanda kaynatıyoruz. Kaynadıktan sonra geri süzdürüyoruz. Bu işlemlerin ardından bezlerin üstüne sarıyoruz. Güneşte 4 gün bekledikten sonra geri soyuyoruz. Bastık oluyor. Makaslarla kestikten sonra çuvallayıp sandıklara koyuyoruz. Daha sonra da ihtiyacımızın fazlasını satıyoruz. Fiyatı geçen sene 35 TL’ydi busene 40 TL olacak ama yine de emeğimizi karşılamıyor” diye konuştu.

Oldukça uzun ve meşakkatli işlemlerle üretilen bastıklar 40 TL’den satılıyor.

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