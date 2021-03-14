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Kadınlar üretti, kadınlar ihraç etti

Gümüşhane’de geçtiğimiz yıl ilk kez kadın üreticiler tarafından organik olarak üretilen ve dünyadaki endemik bitkilerin içerisinde “otun şahı” diye tabir edilen sarı kantaron bitkisi yine kadınlar tarafından ihraç edilmeye başlandı.

Ekonomi 14.03.2021, 08:45
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Şiran ilçesinde geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (DOKAP) tarafından desteklenen projeyle kadınlar tarafından ilk kez ekilen sarı kantaron bitkisinin ihracatı da kadınlar tarafından gerçekleştirildi.

İlçe genelindeki 4 köyde 5 kadın üretici tarafından 13 dekar alanda üretilen organik sertifikalı sarı kantaron bitkisi kurutulduktan sonra paketlenerek Gümüşeller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifinin girişimleriyle ihraç edilmek üzere Mersin limanına gönderildi.

İlçeye bağlı Günbatur köyüne yönetim kurulu üyeleriyle birlikte giderek daha önce numunelerini ilgili firmaya gönderdikleri ve olumlu dönüş aldıkları kurutulmuş sarı kantaron bitkilerinin saplarını keserek kolileyen Gümüşeller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi başkanı Ayşenur Öznur Parlak, “Kooperatifimiz kurulalı 1 yıl oldu. Şiran ilçemiz Günbatur köyünde kadınlarımızın ürettikleri kantaron bitkisinin pazarlanması için buradayız. İlk ürünlerimizi paketleyerek Mersin limanına ihracat için gönderiyoruz. Sarı kantaron ilaç yapımında kullanılıyor, bazı rahatsızlıklar için şifalı bitki olarak kullanılıyor” dedi

Eşiyle birlikte organik sertifikalı sarı kantaron üretimi yapan Günbatur Köyü Muhtarı Volkan Baykuş ise “Türkiye'de ilk olarak sarı kantaron ürününü DOKAP ve İNG Vakfı desteğiyle organik olarak üretmeye başladık. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Ürünümüz ilaç sanayinde kullanılan çok faydalı ve çok yönlü bir bitkidir. Eşim evde oturmaktansa birşeyler yapmak amacıyla bu işe girdi” diye konuştu.

Programa katılan Şiran İlçe Tarım ve Orman Müdürü Kurtuluş Halep ise geçtiğimiz yıl ilçe genelinde 4 köyde 5 kadın üreticiyle yaklaşık 13 dekarlık alanda sarı kantaron üretimine DOKAP desteğiyle başladıklarını belirterek, “Üreticilerimizin tamamı kadın çiftçilerimiz. Onlara 2-3'er dekarlık bahçeler oluşturduk. Bu bahçelerde doku kültürü yöntemiyle üretilen fidelerimiz desteklemeli olarak çiftçilerimize verildi. İlçe müdürlüğümüzce tıbbi ve aromatik bitkiler eğitimi verildi. Dikimleri yapılıp teknik destek sağlandıktan sonra hasat yapıldı. Tekniğine uygun olarak alınan sarı kantaron bitkileri kurutularak satışa hazır hale getirildi. Pazarlama aşamasında Gümüşeller Kadın Kooperatifi ile görüşmelerimiz sonucunda bu bitkilerin yurtdışına ihracatıyla ilgili çalışmalarımız başladı ve sonuç verdi. Biz projenin devamı aşamasında Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Üreticiler Birliğini oluşturarak profesyonel bir üretim ve satış ağını başlatıyoruz. İnşallah çiftçilerimiz için hayırlı olur” şeklinde konuştu.

Sarı kantaron yetiştiriciliği projesinin danışmanlığını Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yüksel Kan'ın yaptığı kaydeden Halep, Gümüşhane tarımına alternatif ürün kazandırma yolunda Şiran ilçesinde lavanta ve aspirden sonra Sarı Kantaron bitkisinin de önemli bir ürün olduğunu sözlerine ekledi.

Alternatif tıbbın vazgeçilmezleri arasında yer alan Sarı Kantaron bitkisinin çiçeği, yağı ve tohumu kullanılıyor. Organik olarak kurutulup çayı da elde edilen Sarı Kantaronun stres ve depresyona da iyi geldiği biliniyor.

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