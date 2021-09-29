Kadınlar güçlerini birleştirdi

Bursa’nın Yıldırım ilçesi ile İstanbul-Esenler’deki kadın kooperatiflerinin yöneticileri Bursa’da bir araya geldi.

Yıldırım Belediyesi, Esenler Belediyesi destekli ‘Nar Kadın Girişimi ve Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni, Zeyniler Konağı’nda ağırladı. Programa Yıldırım Belediye Başkan Yardımcısı Taner Taştekin, Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Filiz Çilingir, Esenler Nar Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi Başkanı Sevilay Acar ile Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mahinur Makar ve çok sayıda davetli katıldı. Etkinlikte, kadınların mesleki niteliklerini ön plana çıkarma, el emeği ürünleri ekonomik kazanca dönüştürme gibi konular ele alındı. Zeyniler Çalıkuşu Kadınlar Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Yıldırım Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi’ni ziyaret eden kadınlar tecrübelerini anlatarak fikir alışverişinde bulundu.

Yıldırım Belediyesinin kadın kooperatiflerini ziyarete geldiklerini belirten Esenler Belediyesi Kadın ve Aile Koordinatörü ile Nar Girişim İşletme ve Üretim Kooperatifi Başkanı Sevilay Acar, "İlk olarak Zeyniler Çalıkuşu Tarımsal Üretim Kadın Kooperati’finin misafiri olduk. Buranın hem doğal yapısı, hem de tarihî güzelliğini tanıma fırsatı bulduk. Buradan edindiğimiz tecrübeleri İstanbul’a döndüğümüzde faaliyete geçirmeyi hedefliyoruz. Edindiğimiz bilgileri hayata geçirmek adına heyecanlandık. Yıldırım Belediyesi Başkanı Oktay Yılmaz’a kadınlara yönelik verdiği desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz. Kadınların istihdamı ve ekonomik olarak güçlenmesi noktasında çalışmalarımıza devam ediyoruz. Nar Kadın Girişimi Kooperatifi olarak 800’ün üzerinde kadınımıza e ticaret ve dijital pazarlama eğitimi verdik. Bununla birlikte 500 kadınımıza www.nar.ist sitemizde e ticaret mağazası açtık. Kadınlarımız burada ürünlerini sergileyerek, ev ekonomilerine destek sağlıyorlar. En son sirke ve reçel üretimi yaptık. Gıda üretiminin yanı sıra, oyuncak, el emeği ürünler, tekstil, ev dekorasyonu ve çeşitli ürünleri sergiliyoruz. 15 Temmuz Millet Bahçesi içerisinde bulunan Hanımlar Konağı’mızda da Nar Kadın Kooreparafiti olarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Yıldırım ilçesinde kadınlara yönelik yapılan çalışmaları göstermek maksadıyla ‘Esenler Nar Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’ni misafir ettiklerini söyleyen Yıldırım Belediyesi Sosyal Destek Hizmetleri Müdürü Filiz Çilingir, “Yıldırım Belediyesi destekleriyle, tarım ve ticari alanda faaliyetlerde bulunan 7 kadın kooperatifi var. Hem Tarımsal alanda hem de ticari alanda toplamda 14 kooperatif oluşturmayı hedefliyoruz. Kadın kooperatiflerinin gelişmesi ve kalkınması adına Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz büyük destek sağlıyor” dedi.

Kadınlar daha sonra Hüma Hatun Kadın Kooperatifini ziyaret etti. Kadınların yapmış olduğu el işi göz nuru ürünleri yakından inceleme fırsatı buldu.