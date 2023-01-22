Kadınlar güç birliği yapıp ev ekonomisine katkı sağlıyor

Adana’da hem çiftçilik yaparak hem de el işi ürünleri üreten kadınlar kooperatif kurup bir çatı altında birleşerek güçlenirken açtıkları “Üreten Kadınlar Pazarıyla” da satış yapıp ev ekonomisine katkıda bulunuyor.

Ev ekonomisine katkıda bulunmak ve üretmek isteyen 150 kadının bir araya gelmesiyle Çukurova Başak Kadın Kooperatifi kuruldu. Bu 50 kadından kimi el işi, kimi yemek, kimi ise çiftçilik yaparak ürün elde etmeye başladı. Kadınlar ortaya koydukları bu ürünleri satarak aylık düzenli gelir elde etti. Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör’de üreten kadınlara destek olmak için hafta sonları Güzelyalı Mahallesi semt pazarında kadınların “Üreten Kadınlar Pazarı” açmasına yardımcı oldu. Kadınlar pazara gelerek burada ürünlerini sergileyip satış yapıyor.

Muhtar Güngör, kadınların el emeği göz nuru ürünlerinin sergilendiği bir pazar kurduklarını belirterek, “Ekonomiye katkı sağlayan kadınlara her zaman destek oluyoruz. Burada da kadınlar bin bir emekle ürün elde etmişler biz de onların pazarlanmasını sağlamak için katkı veriyoruz. Kadınların üretip eve ekonomisine katkı sunması herkes için çok önemli. Kadınlara bu anlamda her zaman destek olacağız” dedi.

Kooperatif Başkanı Emel Gültekin ise semt pazarında yaklaşık 60 kadının olduğunu kooperatife ise 150 kadının üye olduğunu bir çok kadının bu sayede evine ekmek götürdüğünü hepsinin farklı hikayelerinin olduğunu belirterek, “Kadınlarımız hem üretiyor hem de para kazanıyor” diye konuştu.