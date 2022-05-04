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Kadınlar el emeğiyle ürettiği ürünleri dünyaya satıyor

Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde kursiyer kadınların ürettiği el emeği ürünler, Edirne Valiliğinin ’Emeğim Kazanıyor’ projesiyle dünyaya satılıyor.

Ekonomi 04.05.2022, 09:10
Kadınlar el emeğiyle ürettiği ürünleri dünyaya satıyor

Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde kursiyer kadınların ürettiği el emeği ürünler, Edirne Valiliğinin ’Emeğim Kazanıyor’ projesiyle dünyaya satılıyor.

Edirne Halk Eğitim Merkezi’nde kursiyerlerin ürettiği ürünlerin pazarlanması için Edirne Valiliği ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfı ortaklığında ‘S.S Emeğim Kazanıyor Kadın Girişimi ve İşletme Kooperatifi’ kuruldu. Kadınların el emeği ürünlerinin pazarlanması için, birçok ülkede şubeleri bulunan giyim mağazalarıyla görüşüldü. Yapılan anlaşmalar sonucunda üretilen ürünler, hem yurtiçinde hem de yurtdışında pazarlanmaya başladı. El emeği ürünlere artan taleple birlikte üretici kadınlar, hane ekonomilerine maddi katkı sağlayamaya başladı.

Hem ekonomiye katkı sağlıyorlar hem de gelir elde ediyorlar

Halk Eğitim Merkezi’nde üretim yapan kadınlar, birçok ülkede el emeği ürünlerinin satılmasının mutluluğunu yaşıyor. Üretici kadınlar, arkadaş çevrelerini de kurslara davet ediyor. Üretimde yer almak isteyen kadınlara eğitimler vererek, üretim zincirine katılmalarına da imkan sağlıyor. Kısa sürede 300’e yakın üretici kadının üretime başladığı kurslarda, katılımcı sayısının gün geçtikçe artacağı öngörülüyor. Proje sayasinde ev hanımları hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de gelir elde ediyor.

Üretici kadın sayısı kısa sürede 35’den 295’e yükseldi

Kooperatif Başkanı ve usta öğretici Fatma Akay, “Ürettiğimiz ürünlerin pazarlanmasına başladık. Ancak fatura kesemiyorduk çünkü vergi mükellefi değildik. Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp’ın yardımcı olduğu ve kooperatif kurduk. İlk kurulduğumuzda 1 firma ile çalışıyorduk ve üretici kadın sayımız 35’ti. Bugün ise üretici kadın sayımız 295’e ulaştı ve çok sayıda firmaya üretim yapmaya başladık. Artık dünyaca ünlü markalarla çalışıyoruz” dedi.

“Üretim yapmak terapi gibi geliyor”

Kursun üretici kadınlarından Hatice Türkel, komşusunun önerisiyle kooperatifle tanıştığını ve üretim yapıp para kazanmaya başlayınca mutlu olduğunu söyledi. Türkel, boş zamanlarında canının çok sıkıldığını ama kooperatif sayesinde artık üretimin kendisine terapi gibi geldiğini ifade etti. Bir başka üretici Hatice Dinç de, “Evde boş oturmaktansa üretim yapmak çok daha güzel. Psikolojik ve sosyal çevre açısından çok olumlu” açıklamasında bulundu.

“Üreterek para kazanıyorum, aile ekonomime katkı sağlıyorum”

Üretici kadınlardan Duygu Aygül, “Çocuklarımı okulda getirdikten sonra gün boyu evde boş boş oturuyordum. Arkadaşımın tavsiyesi üzerine bu kursa başladım. Öğle arası yine çocuklarımla ilgileniyorum ama diğer saatlerde kursa gelip üretim yapıyorum. Hem para kazanıyorum hem de aile ekonomisine katkı sağlıyorum” diye konuştu.

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