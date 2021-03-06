banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İngiltere Başbakanı Johnson da kebap hayranı çıktı!
İngiltere Başbakanı Johnson da kebap hayranı çıktı!
Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni kriz
Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni kriz
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı

Kadın mühendisler teknoloji alanında istihdam ediliyor

Turkcell’in son olarak teknoloji geliştirme alanında fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla başlattığı ‘Turkcell’de Şartlar Eşit, Şanslar Eşit’ programının iş hayatına yeni atılacak genç kadın mühendisleri hedefleyen birinci fazı tamamlandı. Programın ikinci fazında çeşitli nedenlerle iş hayatından ayrılmış farklı meslek gruplarından deneyimli kadın profesyonellerin şirket bünyesine katılmaları hedefleniyor.

Ekonomi 06.03.2021, 09:57
2
Kadın mühendisler teknoloji alanında istihdam ediliyor

Turkcell’in son olarak teknoloji geliştirme alanında fırsat eşitliğini desteklemek amacıyla başlattığı ‘Turkcell’de Şartlar Eşit, Şanslar Eşit’ programının iş hayatına yeni atılacak genç kadın mühendisleri hedefleyen birinci fazı tamamlandı. Programın ikinci fazında çeşitli nedenlerle iş hayatından ayrılmış farklı meslek gruplarından deneyimli kadın profesyonellerin şirket bünyesine katılmaları hedefleniyor.

Kadınları iş hayatında güçlendirmek ve onların liderlik ettiği girişimleri desteklemek için pek çok uygulamayı hayata geçiren Turkcell Grup, toplam yüzde 55 olan kadın çalışan oranını 2030 yılında yüzde 60’a çıkarmayı planlıyor. Toplam çalışan kadın sayısının 13 bin 089 olduğu Turkcell Grubu, Türkiye’nin kadın çalışan oranının erkek çalışan oranından fazla olduğu ve bu yönüyle en çok kadın istihdamı sağlayan şirket topluluklarından biri konumunda bulunuyor.

Turkcell’in teknoloji alanında çalışan kadın sayısını artırmak amacıyla 2013 yılından bu yana yürüttüğü projeler hız kesmeden devam ediyor. Bu kapsamda 2020 yılı sonunda tanıtımını gerçekleştirdiği ‘Turkcell’de Şartlar Eşit, Şanslar Eşit’ programının birinci fazı tamamlanarak iş hayatına adım atacak olan 101 genç kadın 6 haftalık online Teknoloji Kampı’na katılım sağladı. 5 bine yakın başvuru arasından seçilen 17’si üçüncü sınıf, 55’i dördüncü sınıf öğrencisi, 24’ü yeni mezun, 5’ i de yüksek lisans öğrencisi olan adaylar, 6 hafta boyunca tercih ettikleri yazılım diline göre 166 saatlik eğitim aldılar. Türkiye’nin farklı bölgelerinden programa katılmaya hak kazanan kadın mühendisler için; Android/ Kotlin, IOS/ Swift, Java, .Net olmak üzere 4 farklı eğitim sınıfı oluşturuldu ve kadın öğrenciler ilgi duydukları kodlama alanına göre eğitimlerini tamamladılar. Teknoloji Kampı süresince Turkcell’den atanan profesyonellerden, 48 saatlik mentorluk alan kadın öğrenciler teknik eğitimlerin yanı sıra; mentorlarının deneyim ve tavsiyelerini alarak kendilerini geliştirme ve profesyonel hayata hazırlama fırsatı yakaladılar.

Teknoloji Kampı’nın tamamıyla dijital olması, farklı illerden ve üniversitelerden programa katılan kadın mühendisler için ortak bir iletişim platformu sağladı. Her hafta yaptıkları çalışmalarla, öğrendiklerini pekiştirme imkanı bulan katılımcılar; sunum teknikleri, proje yönetimi, 5G teknolojileri, yapay zeka gibi konularda alanında profesyonel uzmanlardan eğitim alırken; şirketteki kadın yöneticiler ile ‘kahve molası’ sohbetlerinde bir araya geldiler. Eğitim sonunda şirket üst yöneticilerinden oluşan komiteye projelerini sunan ve başarılı değerlendirilen kadın mühendisler, Turkcell’de part-time olarak çalışmaya hak kazandılar.

Projenin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde başlayan ikinci aşamasında; çeşitli nedenlerle iş hayatından ayrılmış deneyimli beyaz yakalı kadın profesyonellere, şirket bünyesinde bulunan tüm departmanlarda çeşitli iş imkanları fırsatı sunulması ve yeniden iş hayatına kazandırılmaları amaçlanıyor.

Turkcell Hukuk ve İnsan Kaynaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Serhat Demir, geçtiğimiz yıl sonunda başlattıkları programın kadın mühendislerden büyük talep gördüğünü vurguladı. Şirketin uzun yıllardır, başta ‘Geleceği Yazan Kadınlar’ olmak üzere kadın istihdamını artırmaya yönelik pek çok projeyi hayata geçirdiğini hatırlatan Demir, ilerleyen dönemlerde de benzer programlar aracılığıyla iş hayatına yeni atılan veya iş deneyimi bulunan kadınlar için şirket bünyesinde çalışma imkanı sunacaklarını dile getirdi.

Demir, “Kadının iş gücüne katılımını, ekonomik ve sosyal yaşamın sürdürülebilirliği açısından bir gereklilik olarak görüyoruz. Kadınların iş dünyasında aktif olarak yer alması; inovasyon, çeşitlilik, iyi yönetişim, sürdürülebilirlik, karar süreçlerinde duygusal zeka ile yaklaşım gibi kazanımları da beraberinde getirecek. Ekonomik kalkınmanın temel taşlarından olan toplumsal cinsiyet eşitliği sadece ülkelerin değil, global ekonominin de iyileştirilmesi adına atılması gereken bir adım” dedi.

Turkcell, kadın çalışanlara istihdam imkanı sağlamak için yıllardır pek çok örnek uygulamaya imza atarak iş hayatında kadınlar için eşit fırsat sağlıyor. Bu kapsamda çalışanlara esnek çalışma modeli ve özel yan haklar sunuluyor. Turkcell’de tüm çalışanlar için tanınan haklar sırasıyla: Çalışanlara çocuklarının okul başlangıç ve karne günlerinde özel izin veriliyor. Kadın çalışanlara ayrıca kreş yardımı sağlanıyor. Yasal ödemelerin tümü eksiksiz şekilde şirket tarafından karşılanıyor. Çalışanların sigorta paketleri doğum ve çocuk sağlığını kapsayacak şekilde düzenleniyor. Çalışanlar, çocuklarının ihtiyaçları doğrultusunda pedagog desteği alabiliyor. Çocukları için çeşitli branşlarda oyun atölyeleri tasarlanıyor. Çalışanlara evlilik kredisi ve evlilik paketi tanınıyor, evlenen çiftin adına bağış yapılıyor.

Ayrıca, pandemi sürecinde oluşan ‘şimdiki normal’de kadın çalışanlar için yeni dijital çalışma modelleri tasarlandı. ‘Uzaktan çalışma’ modeli ile kadın çalışanlar çok daha esnek çalışarak çalışma hayatında daha aktif rol alabilecek ve böylelikle kadın çalışanlar mobil çalışma ile özel yaşam ve iş hayatı dengesini daha kolay bir şekilde kurabilecekler. Bu kapsamda ilerleyen dönemde yarı dönemli çalışmak isteyen kadın çalışanlar için farklı çalışma modelleri de hayata geçirilecek.
Yorumlar (0)
banner422
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Valencia 26 30
12. Celta de Vigo 25 30
13. Osasuna 25 28
14. Getafe 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20