Kadın kooperatifleri, Kooperatif Yönetimi ve Organizasyonu konusunda bilinçleniyor

TR82 Bölgesi’ndeki kadın kooperatiflerinin Gücüm Emeğim Platformu çatısı altında birleşmesine destek sağlayan Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA), düzenlediği eğitimlerle de kadın kooperatiflerinin “Kooperatif Yönetimi ve Organizasyonu” konusunda bilinçlenmelerini sağlıyor.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (KUZKA) Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine yönelik düzenlediği “Kooperatif Yönetimi ve Organizasyonu” eğitimi tamamlandı. Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Konferans Salonu’nda gerçekleşen eğitime, TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren toplam 11 kadın kooperatifinden 30 temsilci katıldı.

“Hedefimiz kooperatiflerimizin ulusal ve uluslararası projelerden daha fazla yararlanması”

Eğitim öncesinde kadın kooperatifi temsilcilerine hitap eden Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Serkan Genç, ajansın TR82 Bölgesi’nde faaliyet gösteren kadın kooperatiflerine yönelik faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Konuşmasında kadın kooperatiflerinin ulusal ve uluslararası projelerden daha fazla yararlanmaları için gayret gösterdiklerini vurgulayan Genç, “Bölgemizdeki kadın kooperatiflerimizle beraber geçtiğimiz yıl Gücüm Emeğim Platformumuzu kurmuştuk. Bu platform kurulduktan sonra bir dizi etkinlikler ve faaliyetler yürüttük. Platforma üye kooperatiflerimizin ulusal ve uluslararası projelerden faydalanmaları konusunda gayret gösterdik. Ajansımızın da içinde yer aldığı projeyle Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından hazırlanan, Japon Hükümeti tarafından desteklenen ve Birleşmiş Milletler (BM) Kalkınma Programı ile birlikte yürütülen ’İşten Sosyal Uyuma Projesi’ çerçevesinde, 10 kalkınma ajansının bölgelerinden 4 kooperatif olmak üzere toplam 40 kooperatife çeşitli danışmanlıklar ve hibe destekleri sağlandı. Bu danışmanlık hizmetleri konularından biri olan ’Kooperatifçilik Yönetimi’ konusunda Bayram Kök hocamız kadın kooperatiflerimize danışmanlık hizmeti sundu. Bizler bölgemizde bulunan diğer kadın kooperatiflerimizin de bu bilgi ve deneyimden faydalanması düşüncesiyle ’Kooperatif Yönetimi ve Organizasyonu’ eğitimini organize etmiş olduk. Bunun dışında hocamız, yeni kurulan kadın kooperatiflerimizle tanışmak amacıyla düzenlemiş olduğumuz çevrimiçi etkinliğimizde de kısa süreli bir eğitim gerçekleştirmişti. Bugünkü eğitimin mevcut kadın kooperatiflerimizin kendilerini gözden geçirmeleri açısından kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yeni kurulan kooperatiflerimiz için de yol haritalarını oluştururken nelere dikkat etmeleri gerektiği noktasında yararlanacaklarına inanıyorum. Eğitimimizin tüm kadın kooperatiflerimiz için yararlı ve hayırlı olmasını temenni ediyorum” dedi.

Türkiye’nin kooperatifçilik konusunda önde gelen danışmanlarından olan Bayram Kök tarafından verilen eğitimde, katılımcılarla İş Fikri ve Fizibilitesi, Kooperatifçilik Kavramı, Kooperatifleşme Süreci, Ortaklık Payları, Kooperatif İlkeleri ve Yönetim Organları başlıkları altında bilgiler paylaşıldı.

Sunumunda kooperatifçilik konusunda teknik bilgilerin yanı sıra konuya ilişkin tecrübe ve deneyimlerini de paylaşan Kök, kuruluş aşamasında ve devam eden süreçte kadın kooperatiflerince dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgilendirme yaptı.

Eğitim, kadın kooperatifleri temsilcilerinin kooperatifçiliğe ilişkin sorularının cevaplandırılması ve katılım belgelerinin takdimiyle sona erdi.