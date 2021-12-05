banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri

Kadın istihdamına ’güzel’ katkı: Eğitim verip meslek sahibi yapacaklar

İzmir’de açılan Güzellik Akademisi, pandemiye rağmen büyüyen güzellik sektörüne nitelikli personel yetiştirecek. Merkezin kurucusu Öznur Gençdoğuş, vereceği ücretsiz eğitimler ile ülkemizdeki kadın istihdamına katkı sağlamak istediğini ifade ederek, "Mesleğimizde çıraklık, kalfalık, ustalık olarak nitelediğimiz eğitim aşamalarını biz akademimizde 6 aylık hızlandırılmış kurs ile veriyoruz. Burada bizim amacımız kişilere meslek edindirerek onların iş yeri açabilmelerini sağlamak" dedi.

Ekonomi 05.12.2021, 09:18
Kadın istihdamına ’güzel’ katkı: Eğitim verip meslek sahibi yapacaklar

İzmir’de açılan Güzellik Akademisi, pandemiye rağmen büyüyen güzellik sektörüne nitelikli personel yetiştirecek. Merkezin kurucusu Öznur Gençdoğuş, vereceği ücretsiz eğitimler ile ülkemizdeki kadın istihdamına katkı sağlamak istediğini ifade ederek, "Mesleğimizde çıraklık, kalfalık, ustalık olarak nitelediğimiz eğitim aşamalarını biz akademimizde 6 aylık hızlandırılmış kurs ile veriyoruz. Burada bizim amacımız kişilere meslek edindirerek onların iş yeri açabilmelerini sağlamak" dedi.

Genç girişimci Öznur Gençdoğuş, 4 yıl önce hizmete giren güzellik merkezinin ardından, İzmir’in Karşıyaka ilçesinde Özel Öznur Gençdoğuş Güzellik Akademisini kurdu. Akademinin açılış töreninde; ünlü model, sunucu ve oyuncu Şebnem Schaefer’in yanı sıra güzellik ve sağlık sektörünün ünlü isimleri yer aldı. Açılış töreni, kokteylin ardından kurdele kesimi ile taçlandı.

"Amacımız; kişilere meslek edindirerek onların iş yeri açabilmelerini sağlamak"

Akademisinin açılış buluşmasında konuşan Öznur Gençdoğuş, pandemi döneminde büyümesini sürdüren güzellik sektöründe iş arayan, kendine iş kurmak isteyen veya bu alanda eğitmenlik yapmak isteyen kadınlara istihdam ve iş fırsatı sunmayı amaçladığını ifade etti. Gençdoğuş, "Mesleğimizde çıraklık, kalfalık, ustalık olarak nitelediğimiz eğitim aşamalarını biz akademimizde 6 aylık hızlandırılmış kurs ile veriyoruz. Burada bizim amacımız; kişilere meslek edindirerek onların iş yeri açabilmelerini sağlamak. Eğitimlerini tamamlayan kursiyerlerimiz, ustalık belgesini aldıktan sonra öğreticilik belgesi alarak da yine bu mesleğe insan kazandırabiliyorlar" dedi.

"Kadın sığınma evleri veya Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan ayrılan kadınlara ücretsiz eğitim"

Özellikle kadın sığınma evinde veya Çocuk Esirgeme Kurumu’nda kalmış olan, işe ihtiyacı olan kadınlara ücretsiz birebir eğitim verileceğinin altını çizen Öznur Gençdoğuş, "Bu insanların istihdam konusunda desteğe ihtiyaçları var" vurgusunu yaptı.

Gençdoğuş, "Bu anlamda çok da güzel bir sosyal sorumluluk projemiz var. Kadın sığınma evleri veya Çocuk Esirgeme Kurumu’ndan ayrılan kadınlara ücretsiz eğitim, ücretsiz meslek edindirme olanağı sağlıyoruz. Burada bizimle ve ekibimizle beraber çalışma, stajyerlik olanağının yanı sıra iş bulma konusunda da kendilerine destek oluyoruz. Kadın sığınma evleri konusunda mesela, bu insanların istihdam konusunda desteğe ihtiyaçları var. Çalışamayan, evinin kirasını ödeyemeyen, çocuklarına bakamayan kadınlarımız var ne yazık ki. Bu anlamda kendilerine destekçi olmamız gerekir diye düşünüyoruz. Onlar meslek edinerek, kendi ihtiyaçlarını kendileri karşılayabilir duruma gelebilirler. Ustalık belgesi ile kendi iş yerlerini işletebilir, hatta öğreticilik belgesi ile kendi öğrettiklerini başka insanlara da aktararak öğretmenlik yapabilirler. Kurslarımız birebir eğitim niteliğinde oluyor. Burada pandemiden dolayı kalabalık sınıflar oluşturmuyoruz. Manikürist, güzellik uzmanlığı, kalıcı makyaj, ipek kirpik, make up, protez tırnak ve kalıcı oje dallarında eğitimler veriyoruz" sözlerine yer verdi.

Şebnem Schaefer: "Kadınlar iş bulmakta güçlük çekiyor"

Açılışa katılan sunucu ve model Şebnem Schaefer ise kadınların iş bulmakta güçlük çektiğini belirterek, Öznur Gençdoğuş’un sosyal sorumluluk projelerinden biri olan kadınların istihdamı konusundaki çabalarını takdirle karşıladığını söyledi. Şebnem Schaefer, "Günümüzde kadınların iş bulması gerçekten zor. Öznur Hanım, özellikle kadın sığınma evlerinde kalan kadınlarımız için de oldukça güzel bir projenin mimarı olmuş. Bu sosyal sorumluluk projesi sayesinde, zor durumda olan ve meslek sahibi olmak isteyen kadınlar kendi iş yerlerini açabiliyor olacak. Aynı zamanda bu kursu tamamlayanlar, uluslararası bir sertifikanın da sahibi olacaklar. Yani yurt dışında da bu sertifikayla mesleklerini yapabilecekler ve bu çok önemli. Kadın sığınma evlerinde kalanların yanı sıra devlet yurtlarında ve Çocuk Esirgeme Kurumunda kalan ve bu mesleği yapmak isteyen gençler için de ücretsiz eğitim verilecek. Bu aslında kadınlar için, kadın dayanışması minvalinde çok önemli bir şey. Bu sebepten dolayı Öznur Gençdoğuş’u tebrik ediyorum. Çalışanları da çok enerji dolu, çok hayat dolu. Bu girişim umarım daha da büyür" açıklamasında bulundu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Galatasaray 15 23
7. Başakşehir 14 22
8. Karagümrük 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Altay 15 18
14. Gaziantep FK 14 18
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Tuzlaspor 13 21
7. İstanbulspor 14 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 15 19
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Southampton 15 16
15. Everton 14 15
16. Leeds United 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 14 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 15 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7