Kadın girişimcinin büyük azmi: Devlet desteği ile başladığı işten şimdi paraya para demiyor

Kırıkkale’de kadın girişimci Hatice Teke, devletten hibe aldığı 6 damızlık düve ile kurduğu mandırada büyükbaş hayvan sayısını 75’e yükseltti. Açtığı işletmede de süt ve süt ürünleri satarak ailesine ekonomik kazanç sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kırsal alanda istihdamın arttırılması ve gelir düzeyi artışının sağlanmasına yönelik ülke genelinde uygulanan çeşitli destek projeleri devam ediyor. Bu kapsamda ‘Genç Çiftçi Projelerinin Desteklenmesi Projesi’nden yararlanan 3 çocuk annesi 37 yaşındaki Hatice Teke, devletten hibe olarak 6 düve aldı. Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesine bağlı Bahçeli köyünde kurduğu mandırada her geçen yıl işlerini büyüten Teke, büyükbaş hayvan sayısını 75’e kadar yükseltmeyi başardı. Kadın girişimci Teke, eşinin ve çocuklarının da desteği ile süt, yağ, yoğurt ve kaymak gibi süt ürünlerinin üretimini de yaparak aile ekonomisine destek sağlıyor.

İHA muhabirine konuşan Hatice Teke, Tarım ve Orman Müdürlüğü’nden aldığı 6 düve ile büyükbaş hayvan yetiştiriciliği işine başladığını söyledi.

“75 büyükbaş hayvanla devam ediyoruz”

Teke, “Hibe olarak aldığım düvelerle üretim yaptık. Biraz da üzerine alarak şimdi 75 büyükbaş hayvanla devam ediyoruz. Kendi sütümüzü üreterek yoğurt işine başladık. Biz yerel işletme olarak buradan kazancımızı sağlıyoruz. Biz burada kendi hayvanımızın sütünü hijyenik bir şekilde sağıyoruz. Yoğurdu kendim mayalıyorum. İçine hiçbir katkı maddesi kullanmadan köy yoğurdu olarak satışa çıkarttım. Etrafımızdaki akrabalarımıza da veriyoruz. Genellikle de marketlere veriyoruz. Kendi etiketimizle” dedi.

“397 tane genç çiftçimizi bu projeden faydalandırdık”

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, “Bakanlığımızın 2016 yılında başlatmış olduğu Kırsal Kalkınma Yatırımları kapsamındaki Genç Çiftçi Projelerinden faydalandırdığımız bir çiftçimiz. Biz özellikle genç nüfusun kırsalda kalmasını sağlamak ve tarımsal üretimin devamlılığını sağlamak amacıyla 2016 yılında genç çiftçilerimizi desteklemek için 30 bin lira hibe ile bu projeyi başlattık. İlimizde 397 tane genç çiftçimizi bu projeden faydalandırdık. Bu projeden faydalanan genç çiftçilerimizden biri de Hatice Teke. Sağ olsun büyük bir başarı ile bu projeyi yürütmüş 6 damızlık düve ile başladığı işten bugün 75 büyükbaş hayvana çıkarmış 4 yıl içerisinde. Bundan elde ettiği süt ile de kendi evinin yanında oluşturduğu süt işleme tesisi kurmuş. Biz de bu konuda Tarım İl ve İlçe Müdürlüğü olarak gerekli destekleri sağlıyoruz” diye konuştu.