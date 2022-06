Kadın girişimcilere destek için imzalar atıldı

Ticaretin Kadınları Platformu kapsamında kadın girişimcilerin kendi aralarında ticaret yapmaları, belediye ve kamu ihalelerinden haberdar olma imkanı sunulmasının yanı sıra kamu ve özel sektörün kadın girişimcilerden alım satım yapması konusunda gibi bir çok kolaylık sağlanacak.

Geleceğe iyi bakmak amacıyla ekonomiye güç katan kadın girişimcileri destekleyen Garanti BBVA, KAGİDER’in (Türkiye Kadın Girişimciler Derneği) öncülüğünde hayata geçen Ticaretin Kadınları Platformu için iş birliği yaparak kadın girişimcilere önemli bir alan açıyor. Türkiye’de kadın girişimcileri ve derneklerini tek çatı altında toplayan Ticaretin Kadınları Platformu’nun amacı ve sunduğu fırsatlar, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, KAGİDER Başkanı Emine Erdem ve Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya’nın katıldığı toplantıda paylaşıldı.

Türkiye genelinde toplam 224 derneğin ve 1000’den fazla kadın girişimcinin kayıtlı olduğu Ticaretin Kadınları Platformu’nda, kadın girişimcilerin kendi aralarında ticaret yapmaları, kamu ve özel sektörün ürün ve hizmet alımlarını kadın girişimcilerden yapması için bilgi ve network’e tek kaynaktan, hızlı erişim imkânı sağlanıyor. Girişimcilere belediye ve kamu ihalelerinden haberdar olma imkanı sunulmasının yanı sıra kamu ve özel sektörün kadın girişimcilerden satın alım yapması teşvik ediliyor. Platformda, kadın girişimcilerin hem işlerini hem de pazarlarını geliştirmesine katkı sağlanıyor. Aynı zamanda kadın girişimciler için sunulan destekler hakkında bilgilerin verildiği platforma kayıt olan girişimcilerin faydalanabileceği eğitim imkânları, etkinlikler yanında rol model hikâyeleri ve kamu ihalelerine de erişim sağlanabiliyor. Kadın girişimcilerin tek platformdan ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmalarına olanak sağlayan Ticaretin Kadınları’nda şehir, sektör, ürün ve firma bazlı aramalar yapılarak kadın girişimcilerden istenilen ürün ve hizmetler tedarik edilebiliyor.

“Girişimci kadınlara belediyeyle giderlerini yüzde 24 indirime gidiyoruz”

Bu platformun bir kalkınma projesi olduğunu ifade eden Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin, “Kadınlar elindeki ürettiği ürünleri daha güçlü bir şekilde pazarlamak istiyor. Kadına bir portal açmak gerekiyordu. Bu portalda açıldı. Elindeki olan projesini pazarlayacağı yeni bir dönem başlıyor. Finansa ulaşmayı kolaylaştırırsak kadın güçleniyor. Her türlü desteği veriyoruz. Gaziantep Belediye Başkanı olarak ‘Kadın Kağıt’ uygulamasını açıyoruz. Kadının eğitime ulaşmasını ve üzerindeki yükü hafifletmemiz lazım. Uygulama yaptık bu uygulamaya kullanan kadınlara ücretsiz ulaşım desteği vereceğiz. Beraberinde girişimci kadınlara belediyeyle giderlerini yüzde 24 indirime gidiyoruz. Tarımdaki kadının elindeki ürünün kolay pazarlayacağı modele geçiyoruz. Gençlerde başardık 100 bin genç bu uygulamaya indirdi. İnşallah kadınlarda da başarırız. Kadınlarda ise bu 100 binin üç kadını hedefliyoruz. Belediyemizde şu anda imar daire başkanı kadın, fen işleri başkanı kadın, kültür daire başkanı kadın, çevre işleri başkanı kadın var. Dolayıysa daire başkanlıklarının yüzde 40’ında kadın var. Bizler örnek olmalıyız. Bu modeli biz uyguluyoruz. Tüm belediyelere de öneriyoruz” şeklinde konuştu.

“Bu oluşum her kadın için bir fırsat”

“Kadının olduğu her yerde bir farkındalık olduğuna inandıklarını belirten Şahin, “Bu nedenle kadının kişisel alanı dışında toplumsal hayatta varlığını, etkilerini arttırmaya yönelik her olumlu girişimin, planlama ve emeğin yanındayız. Kadının toplumdaki sıfatları çok etkili. Olduğu yerde, işinde başarısı eşinin de hayatına, çocuğunun da hayatına, ailesine, dostlarına ve topluma da açıkça yansıyor. Ticaretin Kadınları Platformu gibi girişimler bu nedenle çok önemli. Biz bu oluşumu bir bilgi sermayesi olarak görüyoruz. Buradan sorularına yanıt bulabilen kadınlarımız eminim daha birçok hayata dokunarak çok daha güzel işlere ve başarılara imza atacak. Kurumsal çatının gerekliliğine hep inanmış biri olarak, bu oluşumu her kadınımız için bir fırsat olarak görüyorum” dedi.

“Kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılmasını önemsiyoruz”

Banka olarak, kadın girişimciliğine odaklanan çalışmaları 16 yıldan uzun süredir sürdürdüklerini ifade eden Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Sibel Kaya, “2006’da hayata geçirdiğimiz Kadın Girişimci Programı’yla her fırsatta kadınların ekonomide daha fazla söz sahibi olması gerektiğini vurguluyor ve destekliyoruz. Kadın girişimcilerin özellikle yeni pazarlara açılmaları ve yeni müşteriler kazanmalarını çok önemli buluyoruz. Ticaretin Kadınları Platformu’na verdiğimiz destekle kadın girişimcilerin yeni pazarlara açılması için yaptığımız çalışmaları farklı bir boyuta taşıyoruz. Mobil uygulama aracılığıyla da ulaşılabilen bu platforma kayıt olan kadın girişimcilere verilecek eğitim ve mentörlüklerle gelişimlerini destekleyeceğiz. Sektör ve bölge ayrımı olmaksızın Türkiye çapında kadınların ürün ve hizmetlerini sergilemesi, satın almacılarla bir araya gelmesine de çevrimiçin etkinlikle imkân sağlayacağız. Ülkemiz için çalışan, üreten tüm kadın girişimcileri işlerini daha da geliştirmesi için platforma kayıt olmaya davet ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmasına devam eden Kaya, “Banka olarak müşterilerimizi de bu platforma yönlendirerek, diğer kadın girişimcilerle tanışmasını ve çalışmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Platforma verdiğimiz desteğin yanı sıra kendi tedarikçilerimiz arasında yer alan kadın girişimcilerin oranının artması da yakından takip ettiğimiz bir konu. Önümüzdeki dönemde, aktif tedarikçilerimizin yüzde 13’ünü oluşturan kadın girişimci oranı ve Bankamıza bugüne kadar sağladıkları 1 milyar TL civarındaki tedarik hacmini de artırmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda; iletişim, medya ve pazarlama, inşaat, lojistik, teknoloji ve altyapı, donanım ve yazılım gibi birçok alanda ihtiyaçlara göre satın alımlar yapacağız. Garanti BBVA tedarikçi ağına dahil olmak isteyen kadın girişimciler satinalma.garantibbva adresinden detaylı bilgiye sahip olabilirler” diye konuştu.

“Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarı kadın girişimcilerin elinde’

Platform hakkında detaylı bilgi paylaşan Emine Erdem, “Tüm dünyada kamu ihalelerinden kadın girişimciler sadece yüzde 1 oranında faydalanabiliyor. Kadın girişimcilerin işlerini büyütmeleri için ihale ve satın alma süreçlerinde eşit fırsatlara erişimleri olmaları oldukça önemli. Bunun için de kamu, yerel yönetimler ve özel sektörün liyakat ve yeterlilikleri bulunan kadın girişimcilere eşit rekabet imkânı sağlaması gerekiyor. Ticaretin Kadınları platformu ile hem satın alma süreçlerinde kadın girişimcilere hızlı erişimi kolaylaştırıyoruz hem de kadın girişimciler ve kadın girişimci örgütleri arasında bir iletişim ve dayanışma ağı oluşturuyoruz. Kadın girişimcilerin güçlenmesi ekonomik kalkınmanın sürdürülebilir kılınması demek. Tüm dünya ile birlikte ülkemizin de pandeminin yorgunluğunu üzerinden atmaya çalıştığı bu dönemde, kadın girişimciler kilit role sahip olacak” şeklinde konuştu.