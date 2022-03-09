Kadın girişimciler TOBB’da bir araya geldi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu, Dünya Kadınlar Günü etkinliğinde bir araya geldi.

TOBB İkiz Kuleler Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir araya geldi. TOBB Başkanı Rifat Hısarcıklıoğlu’nun video konferans yöntemiyle katıldığı programda TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ve çok sayıda kadın üye yer aldı.

Programda konuşan Hisarcıklıoğlu, ekonominin kalkınmasında kadının yerine değinerek, “Kadının elinin değmediği bir ekonomi büyüyemez. İşte biz de bu yüzden dedik ki; kadınlarımız her işi başarır. Bu vizyonla 2007 yılında 81 ilde TOBB Kadın Girişimci Kurullarımızı kurduk. Sizlerin sayesinde de ülkemizin en büyük kadın meslek örgütü haline geldik. Artık bu yapı kurumsallaşmasını tamamladı. Türkiye’de ve dünyadaki oda camiasında bir marka haline geldi. Bu yapıyı örnek alan gerek ülkemizde gerekse farklı ülkelerde iş dünyası kuruluşları kadın girişimci kurulları kurmaya başladı. İnşallah bundan sonra çok daha hızlı ilerleyeceğiz. Bu müthiş başarının esas sahiplerini, yani sizleri, kadın girişimcilerimizi alkışlıyorum” ifadelerini kullandı.

Kadınların iş ve sosyal hayatta daha fazla aktif rol alması gerektiğini belirten Hisarcıklıoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Kadınlarımızın sosyal hayatta, iş hayatında, siyasette daha fazla aktif rol almasını istiyoruz. Bu sayede ve kadınların emekleriyle ülkemizin daha güçlü ve kalkınmış olacağına inanıyoruz. Fırsat verildiğinde ve biz erkekler önlerinde engel olmayınca kadınlarımızın başaramayacakları hiçbir iş olmadığını da biliyoruz. İş dünyası, siyaset, bilim, eğitim, kültür, sanat ve spor yaşamında büyük başarılara imza atan kadınlarımızla gurur duyuyoruz.”

Bu sene bir ilke imza attıklarını bildiren Hisarcıklıoğlu, tüm TOBB üyelerine bir mektup yazarak kadın istihdamına ayrı bir önem vermelerini istediğini aktardı. Ayrıca Hisarcıklıoğlu, Dünya Kadın Girişimciler Günü’nde de Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Ödül töreni düzenleyeceklerini bildirdi.

“Kadınların etkin olarak katılamadığı bir ekonomiden verimli bir büyüme beklenemez”

Programa katılan TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Nurten Öztürk ise, kadınların istihdam edilmesinin onları ekonomik bağımsızlığa kavuşturacağını ve ev içinde karar alma süreçlerindeki karar alma güçlerini arttıracağını belirterek, “Çalışma yaşındaki toplam nüfusun yarısını oluşturan kadınların etkin olarak katılamadığı bir ekonomiden sağlıklı ve verimli bir büyüme beklenemez. Kadınların işgücüne katılımlarının artmasının yoksulluğun azalması açısından da hayati önemi vardır. Kadınların istihdamı, eve giren daha yüksek gelir ve daha iyi yaşam standartlarına kavuşmak demektir. Uluslararası deneyimlerin gösterdiği gibi kadınlar ve erkekler arasında ekonomik eşitlik sağlandıkça yoksulluk azalacak, gayri safi milli hasılada artış olacaktır” diye konuştu.

Girdiğimiz yeni çağda doğal kaynakların bilinçsiz tüketildiği, iklim değişikliği ve çevre kirliliğinin bıraktığı etkilere dikkat çeken Öztürk, topluma ve geleceğe yön veren kadınlar olarak iklim değişikliği, atık yönetimi, sıfır atık gibi konuların gündem maddesi yapılması gerektiğini belirtti.