Kadın girişimciler mutfakta sıfır atığa dikkat çekti

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yiyecek içecek sektörünün nitelikli personel ihtiyacının karşılanması hedefiyle kurulan BTSO Mutfak Akademi, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu’nu ağırladı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Bursa Kadın Girişimciler Kurulu (KGK) Ağustos Ayı İcra Kurulu Toplantısı, BTSO Mutfak Akademi ev sahipliğinde gerçekleştirildi. TOBB Bursa KGK Başkanı ve Doğu Marmara Bölge Temsilci Sevgi Saygın ile İcra Kurulu üyelerinin katıldığı toplantının ardından kadın girişimciler mutfağa girerek hünerlerini sergiledi. BTSO Mutfak Akademi’nin deneyimli şefleri eşliğinde düzenlenen workshop etkinliğinde KGK İcra Kurulu Üyeleri sıfır atık uygulamalarını kullanarak yemekler hazırladı. Karpuzun iç beyaz katmanı ile Osmanlı karpuz tatlısı, karpuz suyundan reyhanlı şerbet, posasından karpuz dondurması hazırlayan girişimciler, karpuzun dış kabuğunu ise cilt maskesi olarak kullandı.

“Sıfır atık kültürü yaygınlaşmalı”

TOBB Bursa KGK Başkanı Sevgi Saygın, sürdürülebilir sosyal, çevresel ve ekonomik kalkınma ve yoksulluğun azaltılması bakımından sıfır atık kültürünün yaygınlaşmasının önemine vurgu yaptı. BTSO Mutfak Akademi’de düzenlenen etkinlik ile israfın olmadığı, atıksız bir mutfak anlayışı konusunda farkındalık oluşturmayı istediklerini kaydeden Saygın, “Dünya genelinde her gün tonlarca yiyecek çöpe atılıyor. Bunun ekonomik tarafı bir yana vicdanlar üzerinde de büyük bir yükü var. Tarladan sofralarımıza gelene kadar her gıda için çok büyük emekler harcanıyor. İsrafı önleyebilmek için öncelikle mutfakta kullandığımız ürünlerin ne zaman gerçekten çöp olduğunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Mutfakta atık olarak görülen ürünler bambaşka yemeklere dönüşebiliyor. Bugün de buradaki şeflerimizle birlikte bunu tecrübe etme imkanı bulduk. Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi’nin himayelerinde yürütülen Sıfır Atık projesi ile sıfır atık kültürünün ülkemizde gelişmeye devam edeceğine inanıyor, bu güzel etkinlik dolayısıyla BTSO Mutfak Akademi’ye teşekkür ediyoruz” dedi.

TOBB Bursa KGK üyeleri, programda ayrıca BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Irmak Aslan’dan BTSO Mutfak Akademi’nin vizyonu ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.