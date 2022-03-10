banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Zengin Rus ve Ukraynalılar, gayrimenkule yatırım için sıraya girdi!
Zengin Rus ve Ukraynalılar, gayrimenkule yatırım için sıraya girdi!
Piyasalar güne nasıl başladı?
Piyasalar güne nasıl başladı?
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
3 Büyük İlin Kiralık Konut Tablosu!
Petrol fiyatları düştü!
Petrol fiyatları düştü!

Kadın girişimciler e-ticarette güç kazanıyor

ING Türkiye, Hepsiburada ile kadınların e-ticarette güç kazanmalarını desteklemek amacıyla sürdürülen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği doğrultusunda ING, Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programından faydalanan kadın girişimcilere işlerini büyütmelerine katkıda bulunmak ve işletmelerini geleceğe taşımalarını sağlamak amacıyla finansman desteği ve birçok avantaj sunuyor.

Ekonomi 10.03.2022, 11:24
Kadın girişimciler e-ticarette güç kazanıyor

ING Türkiye, Hepsiburada ile kadınların e-ticarette güç kazanmalarını desteklemek amacıyla sürdürülen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği doğrultusunda ING, Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programından faydalanan kadın girişimcilere işlerini büyütmelerine katkıda bulunmak ve işletmelerini geleceğe taşımalarını sağlamak amacıyla finansman desteği ve birçok avantaj sunuyor.

Toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerinin odağına alan ve Türkiye’nin lider dijital kurumu olma hedefiyle ilerleyen ING Türkiye, kadın girişimcilerin e-ticarette güç kazanmalarını desteklemek amacıyla, 2017 yılında başlattığı Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı ile pazarlamadan teknolojiye, operasyonel süreçlerden reklama pek çok konuda destek sağlayan Hepsiburada ile iş birliği gerçekleştirdi. İş birliği kapsamında ING, Hepsiburada Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programından faydalanan şahıs firması kadın girişimcilere, işlerini büyütmelerine katkıda bulunmak ve işletmelerini geleceğe taşımalarını sağlamak amacıyla finansman desteği ve birçok avantaj sunuyor. ING KOBİ Dijital dünyası ile kadın girişimciler ING’nin tamamen dijital, esnek ve farklı avantajlarla dolu ürünlerinden yararlanabiliyor. Bugüne kadar 24 binden fazla girişimci kadını destekleyen Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programı kapsamında, girişimci kadınlara sunulan faydaların bir devamı olarak, kadınların finansal olarak da desteklenmesini hedefleyen iş birliği ile Hepsiburada’nın işletmelere sunduğu e-ticaret deneyimi ile ING’nin zahmetsiz bankacılık deneyimi buluşuyor.

Kadın girişimciler, KOBİ POS Ekstra’nın avantajlarından 3 ay boyunca koşulsuz yararlanıyor

ING, Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan ve Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programından faydalanan kadın girişimcilere birçok farklı avantaj sunuyor. Program kapsamında Hepsiburada tarafından sunulan desteklere ek olarak, ING KOBİ Dijital dünyasında da yerini alan kadın girişimciler iş yerlerinden ayrılmadan, şubeye gitmeden, tamamen dijital ve anında hizmet alarak zamandan tasarruf sağlıyor ve işlerini büyütme imkanına kavuşuyor. ING KOBİ Anında Kredi ile kredi ihtiyaçları için ING Mobil’den veya Internet Bankacılığından KOBİ Anında Kredi’ye başvurabiliyor ve 60 aya varan vade seçeneği ile özel oranlı kadın girişimci kredisi avantajından yararlanabiliyor. Kadın girişimcilere yönelik iş birliği kapsamında, şahıs firmaları ayrıca 3 ay boyunca koşulsuz olarak KOBİ POS Ekstra’nın avantajlarından yararlanarak, POS yazılım, donanım ve bakım hizmeti ücreti olmadan aylık 50 bin TL ciroya kadar yüzde 0,79 ertesi gün tek çekim üye iş yeri ücretinden faydalanıyor. 3 ay sonunda POS Ekstra’nın avantajlarından yararlanmaya devam etmek isteyen şahıs firmalarının ING Business Banka Kartları ile 3 bin TL aylık harcama yapmaları yeterli oluyor.

Aynı zamanda vade derdi olmadan günlük birikim yapma imkânı sağlayan e-Turuncu Hesap’ı ilk kez açan kadın girişimcilere özel hoş geldin faizi avantajı sunuluyor. Tasarruf odaklı ve avantajlarla dolu Turuncu Ekstra programına dahil olan ING’liler, program kapsamında belirlenen aylık harcama tutarına ulaştıklarında ekstra avantajlar kazanıyor. Hepsiburada platformu üzerinden satış yapan kadın girişimciler ise Turuncu Ekstra programının ekstra avantajlarından 3 ay boyunca harcama koşulu olmadan yararlanıyor.

İhsan Çakır: "Kadın girişimcilerin ticarette güç kazanması için onları desteklemekten mutluyuz"

Toplumsal cinsiyet eşitliğini önceliklendirdiklerini belirten ING Türkiye Tüzel Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı İhsan Çakır, “ING olarak, ekonomik ve toplumsal kalkınma için kadının güçlendirilmesi gerektiğine inanıyor ve toplumsal cinsiyet eşitliğini faaliyetlerimizin odağına alıyoruz. Kadınların ticarette güç kazanmasının gerekli olduğunu düşünüyoruz. Kadınların ekonomiye katılımını artırmak için kadın girişimcileri destekliyor ve kadın girişimcilere destek veren projelere katkı sağlamayı önemsiyoruz. Bununla beraber, dijital ve esnek bankacılık anlayışımızla müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştıracak yenilikçi çözümler geliştiriyoruz. ING KOBİ Dijital ile işletme sahiplerine sadece dijital kanallarımız üzerinden sunduğumuz ürün ve fırsatları barındıran avantajlı bir dünya sağlıyoruz. ING KOBİ Dijital ile işletme sahipleri, işlerinin başından ayrılmadan tüm bankacılık işlemlerini ING Mobil ve Internet Bankacılığı üzerinden yapabiliyor. Hepsiburada ile gerçekleştirdiğimiz iş birliği ile girişimci kadınların güçlerine güç katmak için onlara zahmetsiz bir bankacılık deneyimi sunmaktan, KOBİ Dijital dünyası ile dijital, esnek ve farklı avantajlarla dolu ürünlerimizle onları desteklemekten ve finansal kaynaklara erişimlerine katkı sağlamaktan mutluyuz” dedi.

Murat Büyümez: "Tüm imkanlarımızı seferber ederek girişimci kadınların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz"

Zorlu pandemi döneminin kadın girişimciler üzerindeki etkilerini en aza indirmek ve onlara destek olmak için çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye’nin Hepsiburada’sı, ING ile başlattığı iş birliğiyle pandeminin kadınlar üzerindeki finansal etkilerinin en aza indirilmesine de fayda sağlamayı hedefliyor. İş birliği hakkında konuşan Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Murat Büyümez, “Kadınların varlığını yaşamın her alanında destekleyen bir marka olarak, 2017 yılından bu yana Girişimci Kadınlara Teknoloji Gücü programımız ile girişimci kadınlara eğitim, pazarlama ve operasyonel süreç konularında birçok destek sağlıyoruz. Pandemi döneminde daha fazla girişimci kadına ulaşmak için hayata geçirdiğimiz birçok yeni iş birliği ve yatırımla, ekonomide kaldıraç görevi üstlenmeyi sürdürdük. ING ile başlattığımız yeni iş birliğimizden memnuniyet duyuyor; bu vesileyle girişimci kadınların yaşadıkları finansal engelleri aşmalarına destek olmayı arzu ediyoruz. Önümüzdeki dönemde de tüm imkanlarımızı seferber ederek girişimci kadınların güçlerine güç katmak için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
hafif kar duşu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 28 67
2. Konyaspor 28 52
3. Başakşehir 28 47
4. Fenerbahçe 28 47
5. Alanyaspor 28 46
6. Adana Demirspor 28 45
7. Beşiktaş 28 45
8. Hatayspor 28 43
9. Karagümrük 28 40
10. Kayserispor 28 38
11. Gaziantep FK 28 37
12. Galatasaray 28 35
13. Antalyaspor 28 35
14. Sivasspor 28 34
15. Kasımpaşa 28 32
16. Giresunspor 28 32
17. Göztepe 28 27
18. Altay 28 26
19. Rizespor 28 23
20. Ö.K Yeni Malatya 28 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 27 58
2. Ümraniye 27 55
3. Bandırmaspor 27 46
4. İstanbulspor 26 46
5. Erzurumspor 27 44
6. Eyüpspor 26 42
7. Samsunspor 26 39
8. Adanaspor 27 37
9. Manisa Futbol Kulübü 27 36
10. Boluspor 26 35
11. Keçiörengücü 26 34
12. Tuzlaspor 26 34
13. Gençlerbirliği 26 33
14. Kocaelispor 26 32
15. Menemen Belediyespor 27 32
16. Denizlispor 27 30
17. Altınordu 27 28
18. Bursaspor 25 25
19. Balıkesirspor 26 11
Takımlar O P
1. M.City 28 69
2. Liverpool 27 63
3. Chelsea 26 53
4. Arsenal 25 48
5. M. United 28 47
6. West Ham United 28 45
7. Tottenham 26 45
8. Wolverhampton Wanderers 27 40
9. Southampton 27 35
10. Crystal Palace 28 33
11. Aston Villa 26 33
12. Leicester City 25 33
13. Brighton 27 33
14. Newcastle 26 28
15. Brentford 28 27
16. Leeds United 27 23
17. Everton 25 22
18. Burnley 26 21
19. Watford 27 20
20. Norwich City 27 17
Takımlar O P
1. Real Madrid 27 63
2. Sevilla 27 55
3. Barcelona 26 48
4. Atletico Madrid 27 48
5. Real Betis 27 46
6. Real Sociedad 27 44
7. Villarreal 27 42
8. Athletic Bilbao 27 40
9. Valencia 27 36
10. Celta Vigo 27 35
11. Osasuna 27 35
12. Espanyol 27 32
13. Rayo Vallecano 26 31
14. Elche 27 29
15. Getafe 27 27
16. Mallorca 27 26
17. Granada 27 25
18. Cadiz 27 24
19. Deportivo Alaves 27 22
20. Levante 27 18