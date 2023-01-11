Kadın girişimci Türkiye’nin en büyük yerli akıllı telefon üreticisi oldu

Türkiye’nin en büyük yerli akıllı telefon üreticisi markasının kurucu ortağı olan Sezen Sungur Saral, yıllık 2 milyon adet olan üretim kapasitelerini arttırarak 5 yerine 20 farklı ülkeye ihracat yapmak istediklerini söyledi.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) çatısı altında faaliyetlerini sürdüren Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Samsun Kadın Girişimciler Kurulu ev sahipliğinde, kadın girişimciliğinde fark oluşturmuş başarı hikayelerinin anlatılacağı, “Türkiye’nin Girişimci Kadın Gücü Samsun Buluşması” etkinliği, TSO M. Rifat Hisarcıklıoğlu Meclis Salonu’nda yapıldı. Etkinlikte kadın girişimciler başarı hikayelerini diğer kadınlarla paylaştı.

“Türkiye’nin en büyük yerli akıllı telefon üreticisi olarak üretim yapıyoruz”

Yılda 2 milyon adet olan üretim kapasitelerini arttıracaklarını ifade eden Sezen Sungur Saral, “Şirketimizi 2010 yılında kurduk. İlk önce e-kitabı Türkiye’ye getirmek için açıldık. Sonrasında şirketleştik e-kitap okuyuculardan tabletlere tabletlerden akıllı cep telefonlara geçiş yaptık. 2016’da yerli üretime geçmek için çalışmalara başladık. Bu süreçte birçok kaz yılın kadın girişimcisi seçildim. Sonrasında stratejik yatırım almayı başardık. Samsun’da bir üretim tesisi açtık. 2018 yılında resmi açılışımızı yaptığımız tesiste bugün yılda 2 milyon adet civarında üretim yapıyoruz. Talep hızla artıyor. Ballıca Kampüsü’ndeki eski tütün hangarları bizlere üretim tesisi olarak devlet tarafından yardım edilerek verildi. Hangarların içerisinde 389 çalışanımızla Türkiye’nin en büyük yerli akıllı telefon üreticisi olarak üretim yapıyoruz. Cep telefonunun yanı sıra tablet, akılla saat, çocuk saati ve robot süpürge gibi farklı ürünler üretiyoruz” dedi.

2023’te 20 ülkeye ürün ihraç eder duruma gelmek için kapasite arttırdıklarını da dile getiren Sezen Sungur Saral, “Çok yakın zamanda üretim kapasitemizi 6 katına çıkartacağız. O zaman şu anda 5 ülkeye olan ihracatımızı arttıracağız. Sadece elektronik eşya üretimi değil, sürdürülebilir kalkınma hedefine de hizmet etmeye çalışıyoruz. ‘Kızlar-Kodlar’ gibi birçok proje de üretiyoruz. Hedeflerimiz hiç bitmiyor. Kendimizi yeniliyoruz. Yurt dışı pazarlarımızı 2023’te 20 ülkeye çıkartmak istiyoruz. Bu da kapasitemizle çok alakalı. Henüz iç pazarın talebini doldurabilmiş değiliz. Umuyorum ki gelişmeye ve büyümeye devam edeceğiz” diye konuştu.

Mihriban Akyüz: “Kadınlar güçlendikçe ekonomi iyileşecek”

Kadınların ekonomiye girmesi ile ekonominin daha da iyi olacağını vurgulayan Samsun TSO Kadın Girişimciler İcra Kurulu Başkanı Mihriban Akyüz, “Kadınlar olarak sahip olduğumuz yeteneklerimizin, bakış açımızın, güçlü enerjimizin, daha iyi bir dönüşüme fayda sağlamaya muktedir olduğunun farkındayız. Kadın girişimci sayısı arttıkça kendimizi daha da sorumlu hissediyoruz. Tabii, kadın girişimciliğinin önündeki engellerin farkındayız. Özellikle finansa erişim, pazara erişim, network eksikliği, bilgiye erişim, yeterli mentörlük desteklerinin olmaması ve ilham verici rol modellerin çok tanıtılmaması gibi etkenler var. Kadınları sosyal ve ekonomik olarak güçlendirmeden girişimci yapamayız. Biliyoruz ki, kadınlar güçlendikçe ekonomi iyileşecek, kadın girişimciliği yaygınlaştıkça ve kadın istihdamı da arttıkça ekonomik ve sosyal olarak güçleneceğiz. Burada kritik olan kavram: dayanışma. Biz bugün kadın girişimciliğine ilişkin olarak 2000’li yılların başından daha farklı rakamlarla karşı karşıya geldiysek kadın girişimci topluluklarının payı çok büyük. Daha fazlasına vesile olmak için ’kadın kanının yurdudur’ diyerek, en küçükten en büyüğüne tüm kadın girişimcilerin ve girişimci olmak isteyen kadınların yanında olmalıyız. Bilgimizi paylaşarak, mentörlük sağlayarak, finansa ve pazara erişimde destek olarak, kadın girişimci networkünü genişleterek ancak hedeflediğimiz seviyeye ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.

Kerem Tüfekçi: “Türk kadınının ne kadar güçlü ve azimli olduğunu biliyoruz”

Ekonominin içerisinde daha çok kadın girişimci olması gerektiğini belirten Samsun TSO Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi ise, "Bizim medeniyetimiz kadın ve erkeğin birlikte mücadele edebilmesiyle inşa edilmiştir. Ülke nüfusumuzun yarısı kadın, bir diğer yarısı erkek. Ancak bu eşitlik kadınların ekonomik hayata katılımları bağlamında maalesef geçerli değil. Halbuki pek çok araştırma bir girişimcide olması gereken özellikleri şöyle sıralıyor; başarısızlığa rağmen vazgeçmemek, güven, kararlılık, risk yönetimi, değişimi fırsat olarak görmek, belirsizliğe karşı toleranslı olmak, detaylara önem verme ve mükemmeliyetçilik. Biz Türk kadının ne kadar güçlü, ne kadar azimli ve kararlı olduğunu biliyoruz. Biz bu gücü Nene Hatun’da da gördük, Sabiha Gökçen’de de ve şükranla andığımız daha nicelerinde. Bugün de bu güce inanmış ve fark oluşturan kadınların başarı hikayelerini dinledik" ifadelerini kullandı.

Etkinlik, katılımcılar ile konuşmacılar arasındaki soru-cevap kısmının ardından sona erdi.