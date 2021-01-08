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Kadın Girişimci Dilan Polat, yeni güzellik ve bakım merkezini hizmete açıyor

Kadın Girişimci Dilan Polat, İstanbul Ataşehir’de Türkiye’nin en büyük güzellik ve bakım merkezlerinden birini açıyor.

Ekonomi 08.01.2021, 14:21
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Kadın Girişimci Dilan Polat, yeni güzellik ve bakım merkezini hizmete açıyor

Kadın Girişimci Dilan Polat, İstanbul Ataşehir’de Türkiye’nin en büyük güzellik ve bakım merkezlerinden birini açıyor.

Dilan Polat güzellik merkezlerinin sahibi ve Dipomed Medikal kozmetik kurucusu Dilan Polat, İstanbul Ataşehir’de Türkiye’nin en büyük güzellik ve bakım merkezlerinden birini açıyor. 2 markasıyla ülke çapında 40’dan fazla satış noktası olan ve 4’ü Türkiye’de olmak üzere 8 ülkede şubesi bulunan, güzellik ve bakım merkezi sektöründe Avrupa’ya ihracat yapan sayılı firmalar arasında olan Polat, yeni projelerini anlattı.

Projeleri hakkında bilgi veren Dilan Polat, "Önceki ana merkezimizde Ataşehir’deydi ama bu sefer de yakın bir yere taşınıp yine Ataşehir’de 8 katlı 3 bin metrekare plazaya yerleşmeye karar verdik. Hem pandemi süresince sosyal mesafemizi daha iyi koruyabilmek adına hem de artık gelen talebe daha iyi yetişebilmek adına böyle yenilikçi bir hareket yapmaya karar verdik. İki markamızın da genel merkezi olacağı için yaklaşık 90’a yakın kişi burada istihdam edecek. Aynı anda 40’a yakın danışanlarımıza hizmet vermeyi planlıyoruz” dedi.

"Biz kadınlar her zaman en iyisini başarabiliriz”

Kadınların her zaman en iyisini başarabildiğini ifade eden Polat, "Zaten bizler bu yola ilk başladığımızda da, bir kadın girişimci olarak birçok devlet kurumundan da almış olduğum destekler sayesinde, hem uygulamalı işlemler yaparken, ürettiğimiz ürünleri ve cihazları Brezilya’dan Tayland’a kadar 28 farklı ülkeye ihraç etmenin mutluluğu içerisindeyim. Özellikle markamız yurtdışında inanılmaz derecede rağbet görmekte. Ülkemizde hem sosyal medyayı iyi kullanmamdan kaynaklı bir kitlemin olmasının yanı sıra, yurtdışında da bizim dilimizi bilen bilmeyen kişilerde çok fazla bizlere mesaj atıp, bizi mutlu etmektedir. Bu merkezimizin de ana amacı, bir çok girişimciye ışık olabilmek, inandıkları hayalleri aslında gerçekleştirmesi için önünde hiçbir engel olamayacağını görebilecek bir hikayeye tanıklık etmeleri için iyi bir fırsat. Gittiğim birçok konferans ve sempozyumda söylediğim bir laf vardır, "Eğer başarmak istiyorsanız, önce adım atmanız gerekiyor. Yoksa sadece oturduğunuz yerden nasıl başardı diye düşünmek gerçekten haksızlık". Bizlerde Dilan Polat Güzellik Merkezleri ve Dipomed medikal ailesi olarak, özellikle son zamanlarda hangi bayimiz, şubemiz veya franchise’ımız olursa olsun, özel bir eğitime tabii tutuyoruz. Sadece işlem nasıl yapılır veya satış pazarlama tekniklerinin yanı sıra NLP, kişisel gelişim gibi birçok katma değer üretecek şeyleri de ekliyoruz bunun içine" şeklinde konuştu.

"Herkes inandığı ve sevdiği işi yapmalı"

Yaptığı işte büyümek ve iyi yerlere gelebilmek adına her zaman çok çalıştığını aktaran Polat, "Şirketimi kurduktan sonra gece gündüz çalıştım. İşimde büyüyebilmek adına İstanbul ile Dünya da kurulan güzellik ve bakım fuarlarına katıldım. Fuarlarda yeni insanlarla tanışarak müşteri portföyümü zenginleştirdim ve ihracat yaptığım ülke sayısını arttırdım. Güzellik markam ile dünyanın çeşitli ülkelerine franchising verirken, Dipomed Medikal Kozmetik markası ile güzellik bakım ve estetik sektörüne kendi üretimimiz olan cihaz ve ürünlerimizi satıyorum. Bu marka özellikle Avrupa ülkelerinde bilinir hale geldi. Ancak ben dünya çapında bir marka olmayı hayal ediyorum ve bunun içinde çok çalışıyorum" diye konuştu.

Polat sözlerini şöyle tamamladı: "İş hayatındaki tüm fırsatları tamamen kendim oluşturuyorum. Hani derler ya "Tırnaklarımla kazıyarak bu noktaya geldim" İşte bu söz beni anlatıyor. Eğer bir insan başarılı olmak istiyorsa kesinlikle inandığı ve sevdiği işi yapacak. Benim inandığım ve sevdiğim işte estetik ve güzellik. Rusya’dan Afrikaya, Amerika’dan Japonya’ya Cihazlarımı ve ürünlerimi satıyorum. Tüm kıtalara ihracat yapıyorum. Hedefim Tüm Dünyaya ihracat yaparak ülkeme faydalı olabilmek".
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