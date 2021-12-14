Kadın girişimci devlet desteğiyle kurduğu sera ile örnek oldu

Isparta’nın Atabey ilçesinde kadın girişimci Leyla Aydın’ın Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteğiyle kurduğu Isparta’nın ilk kesme gül serası Isparta Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibi tarafından incelendi.

Sektörde ihtiyacın çoğu zaman Kolombiya, Hindistan ve Hollanda gibi yabancı ülkelerden karşılandığı bilinen kesme gülde, Türkiye’deki üretimde yaygınlaşmaya başladı. Isparta Atabey ilçesinde kadın girişimci Leyla Aydın tarafından Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun desteğiyle toplam 7 bin 800 metrekare kapalı alan içerisinde 9 çeşit ürün bulunan yarısı kırmızı kalan kısmı ise beyaz, pembe, fuşya, sarı, dolca vita ve krem renkli güllerden oluşan Isparta’nın ilk kesme gül serası geçtiğimiz Ağustos ayı açıldı.

Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik ekibi bugün Leyla Aydın’ın kesme gül serasını ziyaret ederek incelemelerde bulundu ziyaretin ardından Isparta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Katma değeri yüksek, ihraç edilebilir, geliri yüksek ürünler ve çiçekler üreten bu gibi tesislerin artması için her türlü destek verilecektir’’ ifadelerine yer verildi.