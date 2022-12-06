Kadın girişimci aldığı destekle lokum üretim tesisini kurdu

Muş’ta devletten aldığı makine ve ekipman desteğiyle kendi lokum üretim tesisini kuran kadın girişimci Saniye Doğan, 9 kişiye istihdam sağlıyor.

2010 yılında gittiği Gaziantep’te ağabeylerinin yanında lokum üretim işinde çalışarak mesleği öğrenen 36 yaşındaki 3 çocuk annesi Saniye Doğan, 2020 yılında geri döndüğü memleketi Muş’ta KOSGEB’den aldığı destekle kendi işinin patronu oldu. KOSGEB’e sunduğu projenin kabul görmesiyle Bulanık ilçesine bağlı Erentepe beldesinde lokum üretim tesisi kuran Doğan, burada 9 kişiye istihdam sağladı. Tesiste üretilen lokumlar Türkiye’de birçok ilinin yanı sıra Irak’a da gönderiliyor.

Gaziantep’te 10 yıl kaldığını ve işçi olarak çalıştığını anlatan Saniye Doğan, şekerleme üretimi üzerine yaptığı proje başvurusunun kabul edilmesiyle hayatının değiştiğini söyledi. Devlet desteğiyle makine aldığını kaydeden Doğan, “Projemiz kabul edildikten sonra makinelerimi aldım. Yaklaşık 2 yıldır burada üretim yapıyorum. İki pişirme, bir de kesim makinem var. İşimi geliştirmeye başladım. İnşallah daha da ilerlerim. Satışlarımız çok güzel. Burada ürettiğimiz lokum, sucuk ve şekerleme çeşitlerini Diyarbakır, Van, Bitlis, Ağrı, İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin gibi illerin yanı sıra Irak’a da gönderiyoruz” dedi

Devlet desteği ile kurduğu iş yeri sayesinde patron olduğunu aktaran 36 yaşındaki Doğan, “Burada 9 kişi çalışıyor. Günde 1,5 ton üretim yapıyoruz. Devletimizin desteği olmadan bu tesisi kurmak mümkün değildi. Şu anda tesisimizde faal olarak üretim yapıyoruz. Önümüzdeki dönemlerde katkı aldığım taktirde kapasiteyi daha da genişletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

Tesiste ustabaşı olarak çalışan Abdulhalim Doğan ise 15 yıl Gaziantep’te lokum fabrikalarında çalıştığını belirterek, “Saniye Doğan, burada lokum tesisi açtıktan sonra beni buraya çağırdı ve birlikte çalışmamızı istedi. 2 yıldır burada ustabaşı olarak çalışıyorum. Birlikte çalıştığım arkadaşlara hem işi öğretiyorum hem de aile bütçelerine katkı sağlamalarına yardımcı oluyorum” diye konuştu.