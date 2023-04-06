Türkiye’nin önde gelen sanayi kuruluşlarından Akkök Holding’in ‘Kadın Enerjisi’ projesi ilk yılında bin 500 kişiye ulaştı.

Akkök Holding iştiraklerinden Akenerji, SEDAŞ ve Sepaş Enerji tarafından hayata geçirilen ‘Kadın Enerjisi’ projesi, 1’inci yılında bin 500 kişiye ulaştı. Holdingin enerji grubu şirketlerinin ortaklaşa yürüttükleri ‘Kadın Enerjisi’ projesi kapsamında şirket, ‘Kadın Enerjisi - Kampüste’, SEDAŞ ‘Kadın Enerjisi - Next’ ve SEPAŞ ‘Kadın Enerjisi - Bi’şey Olmalı’ programlarını organize ediyor. Projeler kapsamında, üniversite öğrencileri, çalışanların ortaokul, lise ve üniversitede eğitim gören kız çocukları ile grup şirketlerindeki kadınların, kariyer yolculuklarını desteklemek amacıyla birçok farklı çalışma hayata geçirildi. Akkök Holding Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Üyesi Özlem Ataünal, projenin detaylarını paylaştı.

“Kadın Enerjisi’ni Türkiye’ye yayıyoruz”

Ataünal, kadınların sosyoekonomik olarak güçlenmesi ve enerji sektörünün karar mekanizmalarında daha fazla yer almaları gerektiğinin altını çizerek şu ifadeleri kullandı: “Gelecekte hem ülkemizde hem de dünyada sürdürülebilir kalkınma için kadınların ekonomiye katılımı olmazsa olmaz. Bu proje ile iş yaşamında kadınların önüne konan engelleri yok etmeye ve onları cesaretlendirmeye çalışıyoruz. “Kadın Enerjisi” projemizin 1’inci yılında toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği konusunda somut adımlar atarak daha fazla kadına ulaştığımız için çok mutluyuz.”

Üniversite öğrencileri, enerji grubu şirketlerinin kadın çalışanları ve çalışanların ortaokul, lise ve üniversitede eğitim gören kız çocuklarının eş zamanlı olarak projeden faydalandığının altını çizen Ataünal, “Projemizin 1’inci yılında bin 500 kişiye doğrudan fayda sağladık. Bu sayıyı Türkiye genelinde artırmak üzere projemizin kapsamını genişletmek için kolları sıvadık” dedi.