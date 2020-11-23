Kadın çiftçilerin arı sütü başarısı

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler’in göreve geldiğinin birinci ayında kadın çiftçilerin gelir kaynağına sahip olması amacıyla başlattığı arı sütü üretimi yüzleri güldürüyor.

2019 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen ‘Önder Kadın Çiftçiler Yetiştirmeye Yönelik Arı Sütü Eğitimi Projesi’ kapsamında eğitim kursu alan 75 kadın çiftçi, kilosu 7 ile 10 bin liradan sattıkları arı sütü ile büyük bir ekonomik kazanç elde ediyor.

Bu çalışma kapsamında Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ordu Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliği ile sürdürülen çalışmada 2019-2020 yıllarında 18 ayda 75 kadına arı sütü eğitimi verildi. 75 kadın çiftçi 18 ayda üretilen 80 kilogram arı sütü ile yaklaşık 800 bin lira gelir elde etti.

Kadın çiftçiler üretiyor ve kazanıyor

“Düşünen, Üreten, Yarışan Ordu” sloganına uygun çalışmalara her alanda devam ettiklerini söyleyen Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2019 yılında ilk sertifikasını verdikleri kadın çiftçilerin ürettikleri arı sütleri ile hem kendilerine hem de ekonomiye önemli bir girdi sağladıklarını söyledi.

2019-2020 yıllarında toplam da 80 kilogram arı sütü üreten kadınların bu sütleri kilogram fiyatı ortalama 10 bin TL arasında sattığını söyleyen Başkan Güler, “Altınordu, Ulubey, Perşembe, Fatsa ve Gölköy ilçelerinde arıcılık yaparak geçimini sağlayan kadın üreticiler, aldıkları eğitim sonrası 2 yılda toplamda 80 kilogram arı sütü elde etti. Üretimi yapılan arı sütünün kilogram fiyatı 7-10 bin TL arasında satışı gerçekleşti. Yaklaşık 800 bin liraya yakın gelir elde eden kadın üreticilerimiz bu ürünleri daha da artırmak için yoğun çalışma içerisindeler. Kadın üreticilerimizin ürettikleri arı ürünlerini başta Büyükşehir Belediyemizin iştiraki ORTAR A.Ş den vatandaşlarımıza, www.orduorganikpazar.com alışveriş sitesi üzerinden de tüm dünyaya satışı gerçekleştiriliyoruz. Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda olduğu gibi arıcılık alanında da kadınlarımıza destek vermeye devam edeceğiz” şeklinde konuştu.