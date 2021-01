Kadın çiftçiler kısıtlamada da üretime devam etti

Ülke genelinde uygulanan 80 saatlik kısıtlama sebebiyle vatandaşlar dört gün boyunca evde kalırken sebze üretiminde büyük rol oynayan kadın üreticiler üretmeye devam etti.

Türkiye’nin yaş sebze ve meyve üretiminde söz sahibi olan Antalya’nın Aksu ilçesinde, üretici kadınlar yeni yılın ilk günlerinde seralarında üretime devam ettiler. Sabahın erken saatlerinden, akşam geç vakitlere kadar çalışan üretici kadınlar, ülke ekonomisine sağladıkları katkıyı daha yükseğe taşımak için çalıştıklarını söylediler.

22 senedir üreticilik yaptığını dile getiren Samiye Çite “Şu an domates ekiyoruz. Bir yılda 100 ton domates hasatı yapıyoruz. Üretmek çok kolay değil. Ülke ekonomisine katkıda bulunmak bizi mutlu ediyor. Üreticiliğin zorluklarının yanında, kolay tarafı, çalışma saatlerimizi kendimiz belirlememiz. Her şeye rağmen keyifle çalışıyoruz. Herkesin bir işyeri var, bizim iş yerimiz de seralarımız. Fide fiyatları, gübre ve ilaç rakamları her geçen gün katlanarak yükseliyor. Satış fiyatlarımız değişmiyor. Her yıl bu sorunu yaşıyoruz. Sattığımız ucuz, aldığımız çok pahalı olsa da bütün bunlara rağmen, üretime devam edeceğiz” diye konuştu.

Aksu’da 1994 yılından beri 20 dönüm arazi de domates ve biber üretimi yapan Münevver Basak, “ Biz kadınlar olarak çocuğumuza baktığımızdan daha çok özen gösteriyoruz ürünlerimize. ‘Şili’ adı verilen biberi yurt dışına ihraç ediyoruz. Domatesi iç piyasaya satıyoruz. Tarıma verilecek destekler doğrultusunda çok daha fazlasını üretip, ülke ekonomisine katkımızı daha yükseğe taşımak istiyoruz.” dedi.

Uzun zamandır üreticilik yapan Naile Celbiş ise şunları söyledi “ Sabahın çok erken saatlerinde seraya geliyoruz. Yetişen ürün bir gün dahi beklemez. Taze olarak tüketiciye göndermek zorundayız. Her gün çok erken saatlerde işimizin başında oluyoruz. Yeni yıla serada çalışarak girdik. Kısıtlamanın olduğu günlerde bile üretime devam ediyoruz. İşimi seviyorum. Çalışarak, üreterek ülkeme katma değer sağladığım zaman bütün yorgunluklarım son buluyor.” Celbiş, Maliyetler yüksek. Bu konuda devletimizin biz üreticileri desteklemesini bekliyoruz" diye konuştu.