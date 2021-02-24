İbrahim Zengin, “Kadın çalışan sayısı ile başarı arasında doğru orantı var. Kadın çalışanlar işletmelerin büyümesine katkı sağlıyor” dedi.

Yaklaşan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Giz Kozmetik Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Zengin, kadınların çalışma hayatındaki önemine vurgu yaptı. Zengin, “Ar-Ge’den laboratuvara, üretimden pazarlamaya kadın çalışan popülasyonu yüksek bir şirketiz. İstihdamın yaklaşık yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor. Kadınlar iş hayatında çok daha dikkatli, titiz ve sabırlı oldukları için işletmelerin büyümesine katkı sağlıyor. Kadın çalışan sayısı ile başarı arasında doğru orantı var” dedi.

5 kıta ve 80’den fazla ülkeye kozmetik malzemesi ihraç ettiklerini belirten Zengin, “2018’in ihracat lideriyiz. Renkli kozmetik sektöründe Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketlerinden biriyiz. Dünyanın en büyük markalarının çözüm ortağıyız. Tüm bu başarıların kaynağı kadın çalışan popülasyonumuzun yüksek olması. Kadın çalışan sayısı ile başarı arasında doğru orantı var. Kadın çalışanlar işletmelerin büyümesine katkı sağlıyor” şeklinde konuştu.

“Başarının anahtarı kadınların dikkatli, sabırlı ve titiz olması”

Zengin sözlerini şöyle tamamladı: “Giz Kozmetik, kadınların aktif olduğu, üretime ve yönetime doğrudan katıldığı bir yapıyla faaliyetlerini sürdürdüğü için başarılı oluyor. Kadınların dikkatli, titiz ve sabırlı yaklaşımı, firmamızı dünya ile yarışan bir kaliteye ulaştırıyor. Ürünlerimizin yüzde 90’ı kadınlara sesleniyor. Bu sebeple Ar-Ge’den laboratuvara, üretimden pazarlamaya kadın çalışan popülasyonu yüksek bir şirketiz. İstihdamın yaklaşık yüzde 70’i kadınlardan oluşuyor. Bu da beraberinde sürdürülebilir kaliteyi getiriyor”.