Kadıköy Belediyesi işçilerine 5 bin 275 lira maaş ödeyecek

Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada DİSK Genel İş Sendikası ile imzalanan sözleşmeyle birlikte Kadıköy Belediyesi'nde en düşük işçi maaşının ikramiyeler ve yıllık ödenen sosyal yardımlar hariç olmak üzere aylık net 5 bin 275 lira olduğunu açıkladı.