KAD- SİS kapsamında atıl kalan altınlar güvenle banka hesaplarına aktarılıyor

İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen, Kuyumcu Altın Değerleme Sisteminin geldiği noktaya ilişkin yaptığı değerlendirmede “40 civarı ilde 150 tane Altın Değerlendirme Noktası (ADN) var. Bunu zaman içinde binli rakamlara çıkarmayı hedefliyoruz” dedi.

Yastık altındaki altınların ekonomiye kazandırılmasına yönelik geliştirilen Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi’ne her geçen gün ilgi artıyor. İstanbul Altın Rafinerisi Başkanlığı, vatandaşların, bankalarla entegre ettikleri ve geliştirdikleri özel yazılımlarıyla yastık altında atıl kalan altınlarını güvenle banka hesaplarına aktarabileceklerini açıkladı.

“40 civarı ilde 150 tane Altın Değerlendirme Noktası var”

Kuyumcuların, İstanbul Altın Rafinerisi Başkanlığı’ndan özenle seçildiğini belirten ve her kuyumcunun bu işlemi yapmasına izin verilmeyeceğini belirten İstanbul Altın Rafinerisi Yönetim Kurulu Başkanı Ayşen Esen, “Türkiye’de yastık altı altınların ekonomiye kazandırılması süreci yaklaşık 10 yıldır devam ediyor. Biz bunu 12 bankaya eksperlerimizi göndererek yapıyoruz. Şimdiye kadarki sistemde halkımızın bankaya altın yatırmak istediğinde bankaya geliyordu, bankadaki eksper değerlendirmeyi yapıyordu ve hesabına yatırılıyordu ancak bu bankaların altın günleri yapması şeklinde oluyordu. Belirli günler, belirli bankalar, belirli saatlerde, belirli tarihlerde oluyordu. Doğal olarak da bankanın açılış kapanış saatlerine bağlı olarak hafta sonu ve akşam saatlerinde işlem yapılamıyordu. Bu çalışma, Kuyumcu Altın Değerleme Sistemi (KAD-SİS) dediğimiz çalışma tüm Türkiye’ye yayılacak olan bir çalışma. 40 civarı ilde 150 tane Altın Değerlendirme Noktası (ADN) var. Bunu zaman içinde binli rakamlara çıkarmayı hedefliyoruz” açıklamasında bulundu.

“Tüm devlet kurumlarıyla birlikte çalışma yürütülüyor”

Sistemin nasıl işlediğinden bahseden ve güvenilir olduğuna dikkat çeken Başkan Esen, “İstanbul Altın Rafinerisi olarak biz şu anda ADN olmayan noktalarda bu işi öğretmek, göstermek, tanıtmak amacıyla yaptığımız bir takım prestij noktalarındayız. Bu sistemde halkımız istediği saatte bu noktalara geliyor. Bu noktalarda bir yazılım sistemi kuruluyor. Sistem, arka tarafta bankalarla entegre çalışıyor ve aynı zamanda güvenlikli bir SMS sistemine bağlı. Dükkandan içeri girdiğiniz andan itibaren sadece T.C. kimlik numaramızı veriyorsunuz ve işlemi yapan kişinin de görmeyeceği şekilde şifreli olarak hallediliyor. Bu sistem, Hazine Bakanlığı’ndan, Merkez Bankası’ndan, piyasadaki altın işinde olan tüm devlet kurumlarıyla birlikte çalışma yürütülüyor” diye belirtti.