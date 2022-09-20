’Kabuğuna sığmayan lezzetin hasadı başladı

Türkiye’deki ceviz üretiminin yüzde 8’inin gerçekleştirildiği Çorum’un Oğuzlar ilçesinde, hasat dönemi başladı.

İnce kabuğu, lezzeti ve verimliliğiyle ün yapan Çorum’un meşhur "Oğuzlar cevizi" hasat ediliyor. Yeni mahsulünün, kısa süre içinde tezgahlarda yerini alması bekleniyor.

Dalından indirilmeden alıcı bulan, yerel halk arasında “kabuğuna sığmayan lezzet” olarak nitelendirilen Oğuzlar cevizi, zahmetli bir sürecin ardından tüketiciye ulaşıyor. Dağlık bir yapıya sahip ilçede ceviz hasadı rakıma göre 30 güne kadar sürebiliyor. Uzun bir sopa yardımıyla dalından indirilen ceviz, toplanarak el yordamıyla yeşil kabuğundan ayrılarak kurutmaya alınıyor.

İlçe merkezindeki cadde ve sokaklarda kurutulan ceviz, daha sonra paketlenerek tüketicilerin beğenisine sunuluyor.

“Dolu ve soğuk hava rekolteyi düşürdü”

Oğuzlar Ceviz Üreticileri Tarımsal Birliği Başkanı Oğuz Hantal, ülke genelinde etkili olan soğuk hava dalgası ve dolu yağışı sebebiyle ceviz rekoltesinde düşüş yaşandığını söyledi. Yüksek kesimlerde bulunan köylerde dolu zararı ile karşılaştıklarını ifade eden Hantal, hava koşulları sebebiyle geçen yıllara göre rekoltede azalma olduğuna dikkat çekti. Verimin az olmasından dolayı kaliteli bir ürünün ortaya çıktığını anlatan Hatal, “Cevizlerin kalibresi biraz daha yüksek. İçi dolu. Dalında ceviz olduğunda ceviz kendisini besleyemiyor. Bu yıl ceviz içinin kalitesinin daha yüksek” dedi.

“Ceviz demek altın demek”

Cevizi altına benzeten üretici İbrahim Akgül ise, “Ceviz altın çağını yaşıyor. Kabuklu ceviz 70 ila 75 TL, ceviz içi ise 150 ila 160 lira. Allah bize bu dağlık arazide ceviz verdi. Şükürler olsun. Kargı’nın kebabı, Osmancık’ın pirinci, İskilip’in kadayıfı, Oğuzlar’ın ise cevizi meşhur” diye konuştu.