Kabine bugün toplanıyor! 'Masada asgari ücrete ek zam, Kurban Bayramı tatili, memur ve emekli maaşları var'

KABİNE SAAT KAÇTA TOPLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Kabinesi üç haftalık aranın ardından bugün ekonomi gündemiyle toplanıyor.

Toplantı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 15.00'te başlayacak.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELİR Mİ?

Kabine toplantısı, Beştepe'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak. Eğer asgari ücretliye ara zam kararı çıkarsa Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanacak ve yapılacak zam oranı netlik kazanacak.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

Kabinede Kurban bayramı tatilinin süresi de ele alınacak. Bu sene 9-10-11-12 Temmuz’da kutlanacak Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılıp çıkarılmayacağı da Kabine Toplantısı'nda görüşülecek. Bayram, 9 Temmuz Cumartesi günü başlayıp, 12 Temmuz Salı günü sona eriyor.

Aynı hafta Cuma günü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla resmi tatil. Bu nedenle "Bayram tatili dokuz güne çıkar mı?" sorusu gündemde.

BAKAN BİLGİN'İN DEDİĞİ TARİH GELDİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, temmuz ayında kamu çalışanlarına yapılacak zamla ilgili, "Enflasyon ne gerçekleşirse onun üzerinde kamu çalışanlarımızı koruyan bir oranda ilave zam yapacağız. Türkiye'nin emekçileri endişe etmesinler." dedi.

Bilgin, "Asgari ücretle ilgili görüşmeler sürüyor. Önümüzdeki hafta (Bu haftayı kast ederek) açıklayacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Bilgin'in önümüzdeki geçen hafta işaretini verdiği gün geldi. Bugün Kabine'de gündem asgari ücret olacak.

ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ZAM SİNYALİ

6 Haziran Pazartesi günü gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Temmuz ayındaki enflasyon farkı artışlarıyla ücretlileri biraz daha rahatlatacağız.

Yılbaşında tüm çalışanların durumlarını gözden geçirerek herkesin hakkını almasını temin edeceğiz. Sosyal yardım şemsiyemizi genişleterek hiçbir vatandaşımızın mağduriyetine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.