JP Morgan, Türkiye için büyüme beklentisini yükseltti

ABD merkezli çokuluslu bankacılık ve finans hizmetleri şirketi JP Morgan, Türkiye'ye ilişkin geçen yıl ve 2021 yılı ekonomik büyüme tahminlerini güncelledi.

Firmanın yayınladığı bir rapora göre, karantina gibi sınırlama önlemlerine rağmen Türkiye'deki iç talebin 2020'nin dördüncü çeyreğinde oldukça dirençli olduğu kaydedildi.

TÜRKİYE'NİN 2020 BÜYÜME TAHMİNİ REVİZE EDİLDİ

JPMorgan, Türkiye'nin 2020 büyüme tahminini yüzde 1,1’den yüzde 1,9’a yükseltti.

Raporda, Türk ekonomisinin büyüme rakamlarının, ülkedeki özel sektörün sağlamlığını ve esnekliğini yansıtan her zaman "yukarı yönlü sürprizler" olduğu belirtildi.

"EMSALLERİNDEN DAHA İYİ GÖRÜNÜYOR"

Türkiye'nin önceki yıllardaki krizlerle başa çıkma deneyiminin altı çizilen raporda, koronavirüs pandemisinde ülkenin emsallerinden daha iyi görünmesinin şaşırtıcı olmadığı vurgulandı.

2021 YILI BÜYÜME TAHMİNİ

Türk ekonomisinin bu performansının ana nedenlerinden birinin, geçen yılın ilk yarısında hükümetin öncülüğündeki kredi büyümesi olduğu ve ekonominin pandemiden kurtulmasını desteklediği belirtildi.

JP Morgan ayrıca, Türkiye için 2021 büyüme rakamlarını yukarı yönlü revize ederek, yüzde 3,3'ten yüzde 4,6'ya yükseltti.

Söz konusu raporda, turizm sektörünün performansına ve aşılama sürecine ilişkin daha umut verici beklentiler göz önüne alındığında, Türk ekonomisinin bu yıl daha yüksek büyüme görebileceği ifade edildi.