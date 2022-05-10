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JLL Türkiye, 2022 yılının ilk çeyreğini değerlendirdiği raporunu yayınladı

Gayrimenkul danışmanlığı hizmeti sunan JLL Türkiye, 2022 yılının ilk çeyreğini değerlendirdiği, Türkiye’nin Makroekonomik ve Gayrimenkul Piyasası Verileri Raporu’nu açıkladı.

Ekonomi 10.05.2022, 14:16
JLL Türkiye, 2022 yılının ilk çeyreğini değerlendirdiği raporunu yayınladı

Gayrimenkul danışmanlığı hizmeti sunan JLL Türkiye, 2022 yılının ilk çeyreğini değerlendirdiği, Türkiye’nin Makroekonomik ve Gayrimenkul Piyasası Verileri Raporu’nu açıkladı.

JLL Türkiye’nin raporuna göre, ofis sektöründeki boşluk oranları 2021 yıl sonundaki yüzde 18 seviyesinden ciddi bir düşüş göstererek yüzde 16.3’e geriledi. Bu düşüşte Covid-19 sonrası ertelenen talep etkili oldu. Türkiye’nin Makroekonomik ve Gayrimenkul Piyasası Verileri Raporu’nda yer alan ofis kiralama verilerini değerlendiren JLL Türkiye Eş CEO’su Dora Şahintürk, “Şirketlerin ofise geri dönüşleri ile birlikte 2022’nin ilk çeyreğinde ofis kiralama iştahında bir artış kaydedildi. 2022 ilk çeyrekte toplamda 13 bin 177 metrekare kiralama işlemi gerçekleşti. Kira rakamları ise premium A sınıfı ofis binalarında boş alanların sınırlı olması nedeniyle hem dolar hem de TL bazında artış gösterdi. İstanbul’da A sınıfı ofis arzı 1Ç 2022’de 5,8 milyon metrekare seviyesinde kaydedilirken, mevcutta yaklaşık 1,45 milyon metrekare inşaat halinde kiralanabilir alan bulunmaktadır. Mevcut ofis arzının 2023 yılı sonunda 7,3 milyon metrekare seviyesine ulaşmasını bekliyoruz. Yapımı devam eden Uluslararası İstanbul Finans Merkezi’nin bu yıl sonunda tamamlanmasını bekliyoruz ve bu da İstanbul genelinde inşaat halinde bulunan tüm projelerin metrekare bazında yüzde 90’ı demek. 1 milyon metrekarenin üzerinde kiralanabilir alanı içeriyor olacak” dedi.

“Lojistik sektöründe de kira artışları devam ediyor”

JLL Türkiye Eş CEO’su Tarkan Ander, Türkiye’nin Makroekonomik ve Gayrimenkul Piyasası Verileri Raporu’ndaki lojistik sektörüyle ilgili verilere dikkat çekti. Ander değerlendirmesinde, “Lojistikte kira rakamları yükselmeye devam ediyor. Hem dolar hem de TL bazında artışlar kaydedildi. Kaliteli lojistik depo arzının kısıtlı olması, e-ticaret ve perakende sektöründen kiracıların kiralama taleplerini karşılayamaması, 1Ç 2022’de en önemli konu olarak karşımıza çıkıyor. Bu nedenle gelecek dönemlerde kira artışının devam etmesini bekliyoruz. İstanbul ve Kocaeli alt pazarlarını kapsayan Marmara bölgesindeki toplam lojistik arzı 1Ç 2022 itibarıyla 10,56 milyon metrekare seviyesinde ölçümlenirken, 6,78 milyon metrekaresi ticari kullanım amaçlı olarak kayıt altına alınmıştır” şeklinde konuştu.

“Perakende sektöründe arzın önümüzdeki iki yıl önemli ölçüde artması bekleniyor”

Tarkan Ander sözlerini şöyle tamamladı: ’’Aktif olarak hizmet veren Türkiye’deki toplam 453 alışveriş merkezinin arzı 14 milyon metrekare seviyesinde sabit kaldı. Bu rakamın yüzde 37’sini İstanbul oluştururken, yüzde 12 ile Ankara ve yüzde 6 pay ile İzmit, İstanbul’un gerisinde kaldı. İnşaat halindeki 30 alışveriş merkezinin tamamlanmasıyla 900 bin metrekare daha kullanılabilir alan açılacak olan sektörde, 2024 sonu itibarıyla arzın 14,9 milyon metrekare seviyesine ulaşması bekleniyor. Bunun bir sonucu olarak; geçen yılın aynı çeyreğinde 163 metrekare olarak kaydedilen perakende yoğunluğu da 1Ç 2022’de bin kişi başına 165 metrekare seviyesine yükseldi ve 2024 yılında inşaat halindeki projelerin tamamlanmasıyla 170 metrekareye ulaşması bekleniyor. Alışveriş merkezlerinin merkezi birincil kiraları euro bazında 70 euro/metrekare/ay olarak sabit seviyede kalmasına karşın, Türk Lirası bazında yıllık olarak yüzde 54, çeyreklik olarak da yüzde 11 artış gösterdi.

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