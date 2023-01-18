Jersey ırkında suni tohumlama meyvelerini vermeye başladı

Samsun’da, “Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP)” çerçevesinde dişi sperma ile gerçekleştirilen suni tohumlamalar netice vererek jersey ırkı buzağılar doğmaya başladı.

Samsun’un 19 Mayıs ilçesi Yeşilova Mahallesi’nde hayvansal üretimle iştigal eden Emine Uzun‘a ait işletmeye bir ziyaret gerçekleştiren Samsun İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam burada yaptığı konuşmada, “Jersey ırkı, ilimizde ve Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olarak tercih edilen bir ırktır. Sütçü bir sığır ırkı olan jersey tüm iklim koşullarına elverişli olup bulunduğu ortama kolay adapte oluşu ve küçük cüssesiyle dikkat çeker. Düşük bakım maliyeti ve uysal yapısı ile sıklıkla tercih edilen jersey, süt yağ oranı (kuru madde) yüksek olması sebebiyle tereyağı ve peynir imalatında tercih edilir. Süt verimi bakımından oldukça iyi olan bu ırk, kilosu diğer ineklere göre daha az olmasına rağmen günlük ortalama 15-18 litre arasında süt verir. Yine jersey ineklerinden elde edilen süt de yüksek yağ ve yüksek protein içerir. Öyle ki sütünün protein ve yağ oranı neredeyse diğer ırkların iki katı miktarındadır. Bununla birlikte yağ ve protein oranları dengelidir ve yüksek yağ ve protein içermesi nedeniyle peyniri ve tereyağı oldukça lezzetlidir. Bu nedenle Jersey sığır ırkı peynir ve tereyağı yapımı için sıklıkla yetiştirilir” dedi.

1175 adet tohumlama yapıldı

ETKİYAP ile jersey ırkının Samsun’da daha fazla yaygınlaşmasını sağlamayı amaçladıklarını belirten Sağlam, “Bakanlığımız Hayvancılık Genel Müdürlüğü tarafından, 2021 yılında başlatılan Hayvancılığın Geliştirilmesi Projesi’nin alt faaliyeti olan Suni Tohumlamanın Geliştirilmesi kapsamında Etçi ve Kombine Irkların Yaygınlaştırılması Projesi (ETKİYAP) ilimizde 07 Nisan 2021 tarihi itibari ile başlamış ve İl Müdürlüğümüz ile Samsun Sinop Veteriner Hekimler Odası arasında 13 Nisan 2021 tarihinde Samsun İli ve İlçelerine Jersey ırkı Büyükbaş Hayvanların Serbest Veteriner Hekimler tarafından cinsiyeti belli dişi Jersey sperması ile suni tohumlama yapılmasına dair sözleşme imzalanmıştır. 16 Eylül 2021 tarihinde ise İl Müdürlüğümüz ve Samsun İli Damızlık Sığır Yetiştiriciliği Birliği arasında, birlik bünyesinde görevli veteriner hekimler ile veteriner sağlık tekniker ve teknisyenleri tarafından suni tohumlama yolu ile tohumlanacağına dair sözleşme imzalanmıştır. Hayvancılık Genel Müdürlüğü’nün talimatı üzerine projede uygulayıcı olarak görev alan 48 serbest veteriner hekim, birlik personeli 1 veteriner hekim ve 3 veteriner sağlık teknisyeni olmak üzere 52 uygulayıcıyla ilimizde proje yürütülmektedir. Proje kapsamında bahsi geçen tarihten bugüne kadar 1175 adet tohumlama yapılmıştır” diye konuştu.

Ziyarete Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şube Müdürü Rukiye Pınar, Damızlık Sığır Yetiştirici Birliği Başkanı Ömer Baykut, 19 Mayıs İlçe Müdür Vekili Tülay Yalçın ve teknik personel de katıldı.