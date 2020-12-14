banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
2021 yılına yaklaşırken, e-defter’de mükellefleri neler bekliyor?
2021 yılına yaklaşırken, e-defter’de mükellefleri neler bekliyor?
Altın yatırımcıları dikkat!
Altın yatırımcıları dikkat!
Galatasaray'ın kupa serüveni başlıyor
Galatasaray'ın kupa serüveni başlıyor
Ünlü yönetmen Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti... Kim Ki Duk kimdir?
Ünlü yönetmen Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti... Kim Ki Duk kimdir?

Jeotermal enerji ile yenilenebilir enerjide rekor büyüme

Yenilenebilir enerji alanında yapılan teşvikler ile Türkiye’de jeotermal kurulu gücü artış gösterdi. Kasım ayı sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından sisteme eklenen 4224 MW kurulu güç ile rekor kırıldı. Devreye alınan toplam kurulu gücün 128 megawatt’ını (MW) ise sonsuz enerji kaynağı olarak da belirtilen jeotermal enerji santralleri oluşturdu.

Ekonomi 14.12.2020, 12:39
Jeotermal enerji ile yenilenebilir enerjide rekor büyüme

Yenilenebilir enerji alanında yapılan teşvikler ile Türkiye’de jeotermal kurulu gücü artış gösterdi. Kasım ayı sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından sisteme eklenen 4224 MW kurulu güç ile rekor kırıldı. Devreye alınan toplam kurulu gücün 128 megawatt’ını (MW) ise sonsuz enerji kaynağı olarak da belirtilen jeotermal enerji santralleri oluşturdu.

Dünyanın sınırlı kaynaklarını kullanmak yerine jeotermal enerji kullanımının gelecek nesillere yeşil bir dünya bırakmak adına önem arz ediyor. Bunun yanı sıra cari açığı kapatarak ülke ekonomisine de katkı sağlanıyor. Yenilenebilir enerji alanında yapılan teşvikler ile Türkiye’de jeotermal kurulu gücü artış gösterdi. Kasım ayı sonu itibarıyla yenilenebilir enerji kaynaklarından sisteme eklenen 4224 MW kurulu güç ile rekor kırıldı. Devreye alınan toplam kurulu gücün 128 MW’ını ise sonsuz enerji kaynağı olarak da belirtilen jeotermal enerji santralleri oluşturdu.

Yenilenebilir Enerji Araştırmaları Derneği’nin (YENADER) yaptığı açıklamaya göre, Türkiye, küresel iklim ile mücadele kapsamında önlem almaya devam ediyor. Türkiye’de, son dönemde yerli ve yenilenebilir enerji alanında yapılan çalışmalar artış gösterirken, gerçekleşen yeni santral yatırımları ile elde edilen elektrik gücü de rekor seviyelere ulaşıyor. Yalnızca Kasım ayı sonu itibari ile yenilenebilir enerji kaynaklarından sisteme eklenen 4224 MW kurulu güç ile rekor kırıldığı belirtiliyor. Devreye alınan toplam kurulu gücün 128 MW’ını ise sonsuz enerji kaynağı olarak da belirtilen jeotermal enerji santralleri oluşturuyor.

2021 yılında kurulu gücün 50 gw’ı geçmesi bekleniyor

Yenilenebilir enerji alanında sağlanan teşvikler ise koronavirüs salgınına karşın yatırımların önünü kesmiyor. İthal enerji kullanımı yerine yerli ve temiz enerji kaynağı olarak nitelendirilen yenilenebilir enerji alanında gerçekleştirilen yatırımlar ile Türkiye’deki toplam yenilenebilir enerji kurulu gücünün 48 bin 500 MW’dan 2021 yılının ilk yarısında 50 gigawatt’ı (GW) geçmesi bekleniyor.

Yenilenebilir enerji yatırımları cari açığı kapatıyor

Yenilenebilir enerji alanında yapılan çalışmaların, küresel iklim ile mücadele etmenin yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sağladığını belirten YENADER Başkanı Prof. Dr. Kerem Alkin, “Doğa dostu, temiz ve sürdürülebilir bir yaşam seçeneği sunan yenilenebilir enerji, ülkelerin acil eylem planı içerisinde öncelikli olarak ele aldığı konuların başında geliyor. Ülkemizde 2012-2023 yıllarını kapsayan Enerji Verimliliği Stratejik Planı kapsamında da detaylı olarak üzerinde durulan yenilenebilir enerji kaynaklarından üretim, temiz bir gelecek sunarken, ekonomik kalkınmanın da bir ayağını oluşturuyor. Özellikle yenilenebilir enerji üretimi, ülkemizde kullanılan ve ithal edilen enerji oranının düşmesine büyük katkı sağlıyor. Türkiye’de 2020 Temmuz ayında enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ithalat yüzde 10,5 azalarak 14 milyar 910 milyon dolardan, 13 milyar 348 milyon dolara geriledi. İthalat oranlarının her geçen gün düşmesi, cari açığa direkt etki ederek ekonomik büyümeye yardımcı oluyor” diye konuştu.

Teşvikler ile büyüme sağlanıyor

Sunulan teşvik ve desteklerin yenilenebilir enerji kullanımının artmasını sağladığını belirten Prof. Dr. Alkin, “Tüm dünyada yenilenebilir enerji kapasitesi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 artışla rekor büyümeye imza attı. Bu büyümenin en önemli aktörlerinden birisi de Türkiye. Dünya sıralamasında üst sıralara taşınan Türkiye’de, Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında sunulan teşvikler, yapılan yatırımların her geçen gün artış göstermesini sağlıyor” dedi.

"Jeotermal enerji üretiminde dünyada ilk beş ülke arasındayız"

Türkiye’nin toplam yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin 2010 yılında 17 bin 369 MW iken, bu yıl 48 bin 500 MW’a ulaşarak rekor kırdığını belirten YENADER Başkan Yardımcısı Ali Karaduman, “Yenilenebilir enerji üretimindeki rekor kurulu gücümüz ile dünyada sayılı ülkeler arasında yer alıyoruz. Özellikle sonsuz ve temiz enerji kaynağı olan jeotermal enerji üretimi ile Türkiye, dünya sıralamasında ilk beş ülke arasında bulunuyor. Hava şartlarından bağımsız olarak 7x24 elektrik üreten jeotermal enerji, dünya var olduğu sürece kullanılabilecek bir enerji türüdür. Bu nedenle dünyamızdaki sınırlı kaynakları kullanmak yerine sürdürülebilir enerji kaynağı olan jeotermal enerji tercih edilmelidir. Yeraltı sularının ısınması ile elde edilen jeotermal enerji dünyada en eski uygarlıklardan bu yana kullanılıyor. İtalya’da Roma döneminde termal havuz ve hamam olarak da kullanılan jeotermal, günümüzde hala pek çok faydası ile dünyamızı ve yaşam alanlarını koruyor” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 11 13
16. Gençlerbirliği 11 11
17. Sivasspor 10 10
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. Samsunspor 13 21
8. Bursaspor 14 20
9. İstanbulspor 11 18
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 12 14
13. Boluspor 13 13
14. Ümraniye 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11