JEOPOLİTİK RİSKLERİN GÖLGESİNDE
ÜNLÜ & Co'mment: “Jeopolitik risklerin gölgesinde.”
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JEOPOLİTİK RİSKLERİN GÖLGESİNDE
TCMB’nin politika faizinde sürpriz olarak nitelendirilebilecek bir kararla artırıma gitmesinin yanında BDDK’nın aktif rasyoyu ve swap kısıtlamalarını gevşetmesi TL varlıkların görünümünü iyileştirse de kararlar sonrasında yaşanan pozitif ayrışmanın Azerbaycan ile Ermenistan arasında artan gerilim nedeniyle etkisini kaybettiğini görüyoruz. Haftanın geri kalanında bölgedeki tansiyonun nasıl seyredeceğinin varlık fiyatlarının performansına etki etmeye devam edeceğini düşünüyoruz. Yurtdışında ise bir yandan mali teşvik paketine ilişkin gelişmeler izlenirken bir yandan da Trump-Biden arasında ilki gerçekleştirilen televizyon tartışması sonrasında varlık fiyatlarının yön arayışında olduğunu görüyoruz. Tartışmanın net bir etki yarattığını söylemek zor olsa da önümüzdeki haftalarda anket sonuçlarındaki değişimlerin fiyatlamalara daha fazla etki edebileceğini düşünüyoruz.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul jeopolitik risklerin etkisini hissediyor. Dün yurtdışı piyasaların zayıf bir görünüm sergilemesine karşın hafta başındaki kayıplarını telafi etmeye yönelen BIST-100 endeksi 1130 seviyesinin üzerini test ettiği günü artan jeopolitik risklerin yarattığı baskı nedeniyle sınırlı değer kazanımı ile tamamladı. Endeksin teknik görünümünün geride bıraktığımız haftadan bu yana şimdilik daha iyimser bir zeminde hareket ettiğini söylemek mümkün. Dolayısıyla 1140 seviyesini ilk hedef olarak görmeye devam ediyoruz. Ancak bu potansiyelin gerçekleşmesi için jeopolitik risklerin baskı unsuru olmaktan çıkması gerektiğini düşünüyoruz. Kaldı ki yurtdışındaki durgunluk da açılış öncesi negatif sinyaller veriyor.
Kaynak: Matriks
EUR/USD kayıplarını azaltıyor. Önceki bültenlerimizde zayıf görünüm çok fazla değişmemiş olsa da son dönemdeki hızlı geri çekilmenin ardından özellikle 1,1670’in aşılması durumunda paritenin daha ılımlı bir performans sergileyerek kayıplarını telafi etmeye çabalayabileceğine dikkat çekmiştik. Bu noktada doların kısmen güç kaybetmeye başlamış olmasının desteğini arkasına alan EUR/USD son iki ayın dip seviyelerinden destek bularak 1,1700’nin üzerini test etmeye başladı. Teknik açıdan bakıldığında 1,1860’a kadar ciddi bir direnç görmüyoruz. Ancak Euro Bölgesi’nde artan vaka sayılarını ve ECB’nin değerli EUR’ya bakış açısını da düşünürsek mevcut konjonktürün şimdilik daha ciddi bir değer kazanımına izin vermesini beklemiyoruz.
TL üzerindeki baskı sürüyor. Artan jeopolitik riskler nedeniyle hafta başında diğer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL göreceli olarak bakıldığında dün de zayıf bir performans sergiledi. TL’deki zayıflığa karşı TCMB ise beklentilerimize paralel olarak ağırlıklı ortalama fonlama maliyetini yukarı taşımaya devam ediyor. Bu kapsamda fonlama maliyeti %11 seviyesini aşmış durumda. Fonlama maliyetinin ilk etapta gecelik borç verme faizi olan %11,75’e doğru hareket edeceğine yönelik beklentimizi koruyoruz. Bu da fonlama maliyetini enflasyon rakamına yaklaştırmış olacak. Kurdaki yükselişin enflasyon üzerindeki negatif etkilerini göz önünde bulundurduğumuzda TL’deki zayıflığın devam etmesi durumunda önümüzdeki aylarda fiyat istikrarını sağlamak amacıyla TCMB’nin daha fazla sıkılaştırmaya gitmesinin şaşırtıcı olmayacağını düşünüyoruz. Öte yandan kambiyo muamelelerinde BSMV’nin %1'den binde 2'ye indirilmesi ve mevduat hesaplarından alınan stopajın yıl sonuna kadar vade süresine göre %5, %3 ve sıfır olarak yeniden belirlenmesi TL’ye sınırlı destek verebilir.
Kaynak: Matriks
Ons altın yukarı yönlü denemelerini sürdürüyor. Dolardaki değer kazanımının yavaş yavaş tersine dönmesi değerli metallerin geride bıraktığımız haftaya kıyasla daha güçlü bir zeminde hareket etmesini sağlıyor. Bu kapsamda ons altının 1890 doların üzerini test etmeye başladığını görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 1900 ve 1912 doların teknik açıdan sonraki hedefler olduğunu söylemek mümkün. Ancak altının yeni zirveler görüp görmeyeceği başkanlık seçimine yaklaşık bir ay kala ABD’de politik görünümün nasıl şekilleneceğinin yanında daha fazla mali teşvik sağlanıp sağlanmayacağına da bağlı.
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