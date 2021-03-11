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Japonya’ya gıda ihracatında hedef 1 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı’nın desteğiyle Ege İhracatçı Birlikleri’nin 20 yılı aşkın süredir milli katılım organize ettiği Japonya’nın en büyük gıda fuarı Foodex Japan 2021 başladı.

Ekonomi 11.03.2021, 09:21
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Japonya’ya gıda ihracatında hedef 1 milyar dolar

Japonya’nın Doğu Asya'da Türkiye’nin üçüncü ticaret ortağı olduğunu söyleyen Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Türkiye’nin Japonya’ya ihracatının geçen sene 423 milyon dolar civarında olduğunu açıkladı.  

“Japonya dünyanın en büyük yatırımcı ülkesi ve en büyük dördüncü ithalatçısı. Ticaretimizi daha üst seviyelere taşıyabiliriz. Bu yüzden son yıllarda ağırlık verdiğimiz pazar çeşitlendirme faaliyetlerimizin en önemli odak noktalarından bir tanesi. Chiba’daki Foodex Japan Gıda Fuarı, Asya Pasifik Bölgesi’nde Turquality, Ur-Ge projeleri, fuarlar ve sektörel ticaret heyetleriyle yürüttüğümüz başarılı pazar stratejisinin en önemli ayağı. Artık her alanda iş birliğinin daha fazla önem kazandığı bir dönemin içindeyiz. Bu yeni ticari ittifaklar, gelişmeler karşısında nasıl konum alacağımızı iyi düşünmeliyiz. Türkiye ile Japonya arasında imzalanan Teknik İşbirliği Anlaşması iki ülke arasında yeni bir aşamaydı. Ancak daha kuvvetli bir adım gerekli. Özellikle Japonya’nın Avrupa, ABD, İngiltere ile serbest ticaret anlaşması (STA) imzaladığı, 15 Asya-Pasifik ülkesinin imza attığı RCEP anlaşmasıyla oluşturulan serbest ticaret bloğu içinde yer aldığı bir dönemde; ülkemizin STA ve Türkiye-Japonya Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakerelerini sonuca ulaştırması gerekiyor.”

Türkiye’nin Japonya’ya gıda ihracatı 217 milyon dolar

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Birol Celep, Japonya’ya Türkiye geneli ihracatın yüzde 50’sinin, Ege Bölgesi’nden yapılan ihracatın ise yüzde 80’inin gıda üzerine olduğunu söyledi.  

“2018 yılında Japonya’ya Türkiye geneli gıda ihracatımız 184 milyon dolarken 2019 ve 2020 yıllarında 217 milyon dolar seviyesine ulaştı. 2020 yılında ise Ege Bölgesi’nden Japonya’ya gıda ihracatımız 74 milyon dolar olarak gerçekleşti. Su ürünleri, kuru meyve, hububat, bakliyat ve yağlı tohumlar, meyve sebze mamulleri, zeytin, zeytinyağı Asya-Pasifik pazarında güçlü olduğumuz sektörler. Japonya’ya gıda ihracatımızı 1 milyar dolara çıkarabiliriz. Dünyada organik gıda pazarı yüzde 23 artışla 129,2 milyar dolara ulaştı. Türkiye’nin organik ürün ihracatının yüzde 75’ini biz gerçekleştiriyoruz. Pandemi döneminde tarımın altın çağını yaşadığı, gıda güvenliğinin üst sıralara yerleştiği bir dönemde Japonya ile ticari ilişkilerimizi yeni işbirliği ve ortaklıklarla geliştireceğiz. Gıda ürünlerinin Uzak Doğu pazarına ihracatını artırmak amacıyla Japonya, Güney Kore ve Çin pazarlarına yönelik Turquality Projesiyle de iyi bir ivme yakaladık. 2020 yılında Ege Bölgesi’nden Japonya’ya ihracatımız yüzde 8 artışla 89 milyon dolara ulaştı.”

Fuarda ülkemizi Büyükelçiliğimiz Müşteşarı Emel Derinöz Tekin, Tokyo Ticaret Başmüşavirimiz Murat Yapıcı ve Müşavirlik yerel personeli Mehmet Ayaz temsil ediyor.

Aynı zamanda Türkiye standında pandemi koşullarına uygun kapalı ambalajlarda kuru meyve, zeytinyağı, kekik gibi Türk gıda ürünlerinin olduğu menülerle tadım etkinlikleri düzenleniyor. 

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