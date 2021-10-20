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Japonya’da petrol fiyatları rekor kırdı

Japonya’da benzinin pompa fiyatı rekor kırarak son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, fiyat artışının küresel ekonomideki toparlanmanın neden olduğu ham petrol talebinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Ekonomi 20.10.2021, 16:11
Japonya’da petrol fiyatları rekor kırdı

Japonya’da benzinin pompa fiyatı rekor kırarak son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşırken, fiyat artışının küresel ekonomideki toparlanmanın neden olduğu ham petrol talebinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Ham petrol fiyatlarında son zamanlarda gözlenen küresel düzeydeki artış Japonya’daki benzin fiyatlarını da etkiledi. Japonya’da benzinin pompa fiyatı son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Pazartesi günü itibariyle normal benzinin ortalama perakende satış fiyatı litre başına 164.6 yen (yaklaşık 1.44 dolar) olarak kayıtlara geçerken, fiyatlarda bir hafta öncesine göre 2.5 yen (yaklaşık 2 sent) artış gözlendiği bildirildi. Uzmanlar, yaklaşan kış mevsimi dolayısıyla artan talep ve Japon yeninin dolar karşısında yaşadığı değer kaybı nedeniyle benzin fiyatlarındaki artışın önümüzdeki hafta da devam etmesinin öngörüldüğünü açıkladı.

Rekor tazeledi

Japonya’da ortalama perakende benzin fiyatları geçtiğimiz hafta son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırmış, Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, normal benzinin ortalama satış fiyatının önceki pazartesi günü itibariyle litre başına 162.10 yene (yaklaşık 1.40 dolar) yükselerek Ekim 2014’ten bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaştığı kaydedilmişti. Son gelişme ile birlikte ülkedeki benzin fiyatları 2 ardışık hafta boyunca rekor kırmış oldu.

Küresel düzeydeki artış iç pazarı da etkiledi

Ham petrol fiyatlarında son zamanlarda küresel çapta bir artış gözlenmiş, artışa dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD’de üretimin doğal afetler nedeniyle düşmesi ve Covid-19 sonrası dönemdeki ekonomik toparlanma sonucu artan ihtiyacın neden olduğu gündeme gelmişti. Gaz arzındaki sorunların devam etmesi durumunda elektrik şirketlerinin üretim için petrole yönelmesi ihtimalinin de artış eğilimindeki petrol fiyatlarında yukarı yönlü değişimlere neden olduğu kamuoyuna yansımıştı.

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