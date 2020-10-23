Japonya ve İngiltere serbest ticaret anlaşması imzaladı

Japonya ve İngiltere Brexit sonrası dönem için ikili serbest ticaret anlaşması imzaladı.

İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkışının ardından başlayan geçiş süreciyle gündeme gelen ve Japonya-İngiltere arasında imzalanması hedeflenen serbest ticaret anlaşmasında sona gelindi. İngiltere Ticaret Bakanı Liz Truss ve Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi, üzerinde aylardır müzakerelerin sürdüğü anlaşmayı bugün Tokyo’da imzaladı. Truss, Motegi ile düzenledikleri ortak basın toplantısında anlaşma ile ilgili "İngiliz şirketlerine Asya-Pasifik’e giriş kapısını aralıyor ve Trans-Pasifik Ortaklığına katılımın yolunu açıyor" ifadelerini kullandı. Motegi ise 11 ülkeyi kapsayan ve Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerlemeye Açık Anlaşma (CPTPP) olarak da bilinen anlaşmaya atıfta bulunarak "Japonya, İngiltere’nin TPP-11’e katılmaya dair ilgisini de memnuniyetle karşılıyor ve gerekli desteği vermeye devam edecek" şeklinde konuştu.

Ticari ayrıcalık sağlayacak

Mevcut Japonya-AB anlaşmasında olduğu gibi otomobiller, demiryolu araçları ve otomobil parçaları gibi ürünlerde karşılıklı vergi indirimleri sağlayacak yeni anlaşma kapsamında, Japonya’nın İngiltere’nin çiftlik ürünlerine uyguladığı vergiler de önceki AB anlaşmasındaki aynı seviyede tutulacak.

Yeni anlaşma ihtiyacı doğmuştu

İngiltere Şubat ayında Avrupa Birliği’nden (AB) ayrılmış, Japonya ise İngiltere ile ticarete AB ile daha önce imzalanan Ekonomik Ortaklık Anlaşması temelinde devam etmişti. Geçiş sürecinin bu yıl sonunda sona ermesiyle geçerliliğini yitirecek mevcut anlaşma nedeniyle taraflar yeni bir anlaşmanın önümüzdeki yıl yürürlüğe girmesini hedeflediklerini belirtmişti.

İngiltere’nin hedefi

Öte yandan 11 ülkeyi kapsayan Trans-Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve İlerlemeye Açık Anlaşma’ya (CPTPP) katılmak isteyen İngiltere’nin, Japonya ile yapılan ticaret müzakerelerini bu konuda atılmış bir ön adım olarak gördüğü kamuoyuna yansımıştı.