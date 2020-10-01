“PİYASANIN ROTASI”

Japonya Durdu!

Corona virüsünde güncel durum, vaka sayısı 33,880,896 – tedaviye pozitif cevap veren 23,551,663 – ölü sayısı 1,012,964 kişiye ulaşmıştır.

ABD piyasalarında teşvik paketine ilişkin pozitif beklenti etkin olurken, Demokratlar oylamayı ertelemiştir. Fakat fiyatlama tarafında S&P500 endeksinin pozitif momentumu yardım paketinin seslerinin önceden duyulduğu olarak yorumlanabilir.

Dolar temasında tekrar bir miktar momentum kaybı olurken, EURUSD paritesi 1.1740 seviyelerinde dengelenmektedir.

Japonya’da işlemler teknik sorun nedeni ile tüm gün boyunca durdurulmuştur.

Türkiye dinamiklerinden AB zirvesinden yaptırım kararı çıkması beklenmemektedir.

ABD Başkanlık seçimlerinde anketler Biden’in (%49,7 lehine olmaya devam ederken Trump %43,1 seviyesinde bulunmaktadır.

Anketlerde Biden önde olsa bile Başkan adayları arasında olacak TV tartışmaları gerçekleşmeden bu anketlerin sağlıklı olduğunu söylemek anlamlı olmayacaktır.

TV tartışmaları;

15 Ekim 2020 – Florida

22 Ekim 2020 – Tennessee

ABD seçimlerinde kritik rol oynayan bazı eyaletlerde anket son durumları;

Florida: Biden %47,8 – Trump %46,7

Fiyatlama dinamiklerinde, S&P500 endeksi 3300 seviyesi üzerinde 3369 seviyesinde fiyatlanmaktadır. Kısa dönemli olarak 3300 üzerinde kalıcılık referans olabilir. ABD 10 yıllık tahvil faizi %0,6939 seviyesinde bulunurken, %0,50 üzerinde kalıcılık etkin olmaktadır. Bu noktadan sonra ABD 10 yıllık tahvil faizi %1 ve üzerinde kalıcı olup olmayacağını takip edeceğiz. Altın $1900 altında $1893seviyesinde bulunmaktadır. USDTRY paritesi 7,7281 seviyesi ile 7,70 seviyesi üzerinde fiyatlanmaktadır. 5 yıllık CDS (beyaz) 535.017 seviyesi ile 500 seviyesi üzerinde hareketine devam etmektedir. Dolar temasında (klasik ve bloomberg Dolar endeksleri (mor+turuncu)) gerileme öne çıkmaktadır.

Gelişmekte olan ülkelerin para birimleri 5 günlük (24 Eylül – 1 Ekim) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Türk Lirası, %1,23 değer kaybı göstermektedir.

Kıymetli madenler, 5 günlük (24 Eylül – 1 Ekim) performansları (- kırmızı / + yeşil)

Altın %1,34 değer kazancı – Gümüş %1,74 değer kazancı göstermektedir.

Türkiye tarafında corona virüsü vaka sayısı 318,663 kişiye çıkarken, ölü sayısı 8,195 kişiye ulaşmıştır. Testlerin devreye alınması ile vaka sayısında artış devam ederken, toplam test sayısı 10,380,261 kişiye ulaşmıştır. Günlük vaka sayısı (1391) 1300 kişi üzerinde sürmektedir.