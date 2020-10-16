Japonya beğendi, üretim artırıldı
BAFRA İLÇESİ DERBENT BARAJ GÖLÜ’NDE 14 ADET, YAKAKENT İLÇESİNDE KARADENİZ’DE 11 ADET SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİK TESİSİ BULUNUYOR. BU İKİ SU REZERVİNDE AĞ KAFESLERDE 5 BİN TON CİVARINDA ALABALIK ÜRETİMİ YAPILIYOR. 2019 YILINDA 3 BİN TON İRİ ALABALIK (1,25 KG VE ÜSTÜ) ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ. SON YILLARDA JAPONYA’DAN GELEN TALEPLER ÜZERİNE TESİSLER, PLANLAMALARINI BU YENİ TALEPLERE GÖRE REVİZE EDEREK, İRİ ALABALIK ÜRETİMLERİNİ ARTIRMAYA KARAR VERDİ. 2020 YILINDA İRİ ALABALIK ÜRETİMİNİN 5 BİN TON CİVARINDA OLMASI AMAÇLANIYOR.
Samsun’da üretilip Japonya’ya ihraç edilen büyük alabalıkların (1,25 kg. ve üstü) üretimi, Japonya’dan gelen talepler üzerine 2 katına yakın arttırıldı.
Bafra ilçesi Derbent Baraj Gölü’nde 14 adet, Yakakent ilçesinde Karadeniz’de 11 adet su ürünleri yetiştiricilik tesisi bulunuyor. Bu iki su rezervinde ağ kafeslerde 5 bin ton civarında alabalık üretimi yapılıyor. 2019 yılında 3 bin ton iri alabalık (1,25 kg ve üstü) üretimi gerçekleştirildi. Son yıllarda Japonya’dan gelen talepler üzerine tesisler, planlamalarını bu yeni taleplere göre revize ederek, iri alabalık üretimlerini artırmaya karar verdi. 2020 yılında iri alabalık üretiminin 5 bin ton civarında olması amaçlanıyor.
Japonların istediği renkte balık için özel yem kullanılıyor
Samsun’da su ürünleri yetiştiricilik tesislerinde yaklaşık 150 kişi istihdam ediliyor. Su ürünleri işleme ve değerlendirme tesisleri ile beraber bu rakam 300 kişi civarına ulaşıyor. İri alabalıkların et renk kalitesinin Japon piyasasına göre tutturulabilmesi için balıklar Türk Gıda Kodeksi’ne uygun renk pigmenti içeren yemlerle besleniyor ve ihracata sunuluyor.
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