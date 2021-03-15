banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek
Altın yatırımcısına kazandırmaya devam edecek
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Seyahat ve uçuşlar aşı endeksli olacak
Seyahat ve uçuşlar aşı endeksli olacak

Japonlar ve Ruslar Türk somonunu sevdi

Türk somonu uluslararası pazarda adından söz ettiriyor. Sinop’ta bünyesindeki 17 tesisle su ürünleri ihracatında önemli üretim üslerinden bir tanesi. Denizde son teknoloji sistemlerle yetiştirilen Türk somonu Rusya ve Japonya gibi ülkelerde oldukça seviliyor.

Ekonomi 15.03.2021, 10:16
4
Japonlar ve Ruslar Türk somonunu sevdi


Geçtiğimiz yıl Sinop’da su ürünleri ihracatı yüzde 33 artarak 36 milyon dolar seviyesine ulaştı. Bunda geçen yıl 5 bin ton dolaylarında üretilen Türk somonu da etkili oldu. Bu yıl hedefler biraz daha yükseltildi. Bu yıl 7 bin ton üretim beklenirken, 2023 yılında su ürünleri ihracatında 100 milyon doların üzerine çıkmak hedefleniyor.


Bu hedeflerden söz eden Sinop Tarım ve Orman Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu, “Karadeniz’de balık avcılığında önemli merkezlerden bir tanesi olan ilimizde yetiştiricilik anlamında da son yıllarda büyük yatırımlar yapılmakta. Bu sene 17 tesiste şu anda yetiştiricilik faaliyetleri yürütülmekte. Tamamen alabalık üretilmekte. Tesislerimizde yaklaşık geçen sene 5 bin ton civarında yıllık bir üretim vardı. Bu sene inşallah 7 bin tona çıkarılacak bu üretim. Geçen sene su ürünleri ihracatında pandemiye rağmen 36 milyon dolar civarında bir ihracatımız gerçekleşti. Bu bir önceki yılın rakamlarına bakıldığında yüzde 33 civarında bir artış sağlamış durumdayız. İnşallah 2023 hedefleri doğrultusunda bakanlığımızın yetiştiricilik boyutunda 2 milyar dolar gibi bir ihracat hedefi var. Biz de il olarak özellikle 100 milyon doların üzerine çıkma hedefimiz var” dedi.


Yetiştiriciliğin bakanlık tarafından desteklendiğine dikkat çeken Bekir Yücel Tanrıkulu, “Bakanlığımızda yetiştiricilik tesisleri için desteklemeler mevcut. Üretilen balıklarda kilogram başına 1.5 TL gibi bir destekleme yapılmakta. Bu kapsamda bugün de Türkiye’nin en büyük yetiştiricilik alanlarından merkezlerinden birisi olma yolunda Sinop’umuz şu anda hızla ilerlemekte. Biz de hem bakanlık olarak hem de il müdürlüğü olarak yatırımlarını yapan firmalara gerekli desteği ve imkanları hem sağlamaktayız hem de gerekli kontrolleri denetimleri de sürekli devam etmekteyiz” diye konuştu


Türk somonunun nitelikli bir ürün olduğuna dikkati çeken yetiştiricilik tesisi satış müdürü Hakan Çağla Irmak, “Bizim ürettiğimiz tür Türk somonu. Gerek et kalitesi gerek omega 3, omega 6 besin değerleri açısından Karadeniz’in su kalitesini de göz aldığımızda daha yüksek besin değerine sahip bir ürün. O yüzden de zaten özellikle Japonlar ve Ruslar bu ürün Şili’de olmasına rağmen daha çok bizden talep ediyorlar. Çünkü et kalitesi ve ürünün besleyici değerleri gerçekten çok üst düzeyde. Pandemiden dolayı tabi sıkıntılar yaşadık ama bu balığın özellikle Japonlar sağlıklı bir ürün olduğunu, içindeki serbest yağ asitlerinden ötürü tüketilmesi gerektiğini biliyorlar. Koronaya karşı da Japonya’da bu balığın tüketiminin arttığını biliyoruz. Amacımız Türkiye’deki inanların da bu ürünleri daha iyi tanıması tüketmesi. Sadece ihracat olarak değil iç piyasada da bu ürünlerin kullanılarak insanların daha sağlıklı beslenebilmesini istiyoruz” şeklinde konuştu.


Üretim tesisinin son teknoloji ve zararsız olduğunu dile getiren Hakan Çağla Irmak ise, “Bulunmuş olduğumuz platform yaklaşık 400 metrekare alana sahip. Kendi otomatik yemleme sistemi mevcut. Aynı zamanda 300 ton yemi kendi içerisinde muhafaza etmekte. Yemleme sistemlerimiz tamamen Norveç tekniklerine uygun olup, kafeslerimiz içerisinde su altı kameraları mevcuttur. Atılan yemin balık tarafından yenip yenmediğini, dibe düşüp düşmediğini takip etmekteyiz. Bu hem yem kaybımızı, yemden yararlanma oranımızı aynı zamanda da herhangi bir çevresel zararın olup olmadığını izlememize yaramaktadır” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner422
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 28 63
2. Galatasaray 29 61
3. Fenerbahçe 29 58
4. Trabzonspor 29 52
5. Alanyaspor 29 49
6. Hatayspor 29 46
7. Gaziantep FK 29 46
8. Karagümrük 29 41
9. Göztepe 29 39
10. Sivasspor 28 37
11. Antalyaspor 29 36
12. Konyaspor 27 32
13. Malatyaspor 28 31
14. Rizespor 28 31
15. Kayserispor 28 31
16. Kasımpaşa 28 30
17. Ankaragücü 28 29
18. Başakşehir 29 29
19. Erzurumspor 29 27
20. Denizlispor 28 24
21. Gençlerbirliği 28 24
Takımlar O P
1. Giresunspor 26 53
2. Samsunspor 25 50
3. Adana Demirspor 26 48
4. Altay 26 47
5. İstanbulspor 26 47
6. Altınordu 25 45
7. Ankara Keçiörengücü 26 43
8. Tuzlaspor 26 41
9. Bursaspor 26 37
10. Ümraniye 26 37
11. Bandırmaspor 26 35
12. Boluspor 26 29
13. Adanaspor 26 28
14. Menemenspor 26 28
15. Balıkesirspor 26 26
16. Akhisar Bld.Spor 26 25
17. Ankaraspor 26 16
18. Eskişehirspor 26 7
Takımlar O P
1. Man City 30 71
2. M. United 29 57
3. Leicester City 29 56
4. Chelsea 29 51
5. West Ham 28 48
6. Everton 28 46
7. Tottenham 28 45
8. Liverpool 28 43
9. Aston Villa 27 41
10. Arsenal 28 41
11. Crystal Palace 29 37
12. Leeds United 28 36
13. Wolverhampton 28 35
14. Southampton 29 33
15. Burnley 29 33
16. Brighton 28 29
17. Newcastle 28 28
18. Fulham 29 26
19. West Bromwich 29 18
20. Sheffield United 29 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 27 63
2. Real Madrid 27 57
3. Barcelona 26 56
4. Sevilla 26 51
5. Real Sociedad 27 45
6. Real Betis 27 42
7. Villarreal 27 40
8. Granada 27 36
9. Levante 27 35
10. Celta de Vigo 27 34
11. Athletic Bilbao 27 34
12. Valencia 27 30
13. Osasuna 27 29
14. Cádiz 27 29
15. Getafe 27 28
16. Real Valladolid 27 26
17. Elche 26 24
18. Deportivo Alaves 27 23
19. Eibar 27 22
20. Huesca 26 20